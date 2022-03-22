我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「轉出2000元 你授權的嗎」她急處理 戶頭瞬間歸零

調高升息預期 股指紓壓反彈

參議員克魯茲赴華府大法官提名聽證前 欲強行登機被拒

編譯組／綜合報導 
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)
波茲曼黃石國際機場在推特貼出克魯茲與櫃枱交涉過程。 (Reddit／Chron.com)

德州選出的聯邦參議員泰德克魯茲(Ted Cruz)又因度假鬧出新聞，他20日(周日)下午在黃石公園附近的小機場，錯過登機報到時段還想強行登機，與票務人員和警察爭吵時引起民眾圍觀錄影。

Reddit網站上登出一段視頻，克魯茲在蒙大拿州的波茲曼黃石國際機場(Bozeman Yellowstone International Airport)美國航空公司的票務櫃枱，與兩名票務人員激烈爭吵。

票務人員告訴克魯茲他誤掉報到(check in)的時段，所有機位都已劃給其他乘客，但克魯茲不肯罷休，聲稱自己有要事，要求票務人員把一個位子讓給他，但票務人員不肯，引起克魯茲不快，雙方遂起了爭執。隨後票務櫃枱傳呼機場警局，警員要求克魯茲改航班，當民眾聚集過來看熱鬧時，克魯茲可能心虛，迅速離開櫃檯區域。

該機場的副總監亨弗瑞(Scott Humphrey)後來向詢問的媒體表示，克魯茲後來改搭當晚的另一班機返回華府；克魯茲周一出席參議院的大法官提名人審核聽證。網友對那兩名票務人員和警察表示嘉許，他們堅持原則沒有退讓給擺官架子的人，讓克魯茲碰了一鼻子灰。

克魯茲在去年2月中旬因為度假上了頭條新聞，正當世紀大寒侵襲德州，數百萬人停電停水缺食物的時候，他帶著妻小搭飛機到墨西哥避寒勝地坎昆(Cancun)度假，他穿著短褲喝冷飲的照片被放上社群媒體後引發民怨沸騰，他發現大事不妙，臨時買機票回到德州「共體時艱」，許多州民至今仍然對他頗有微詞。

克魯茲 機場 德州

上一則

芝賭場提案3地點入圍 華埠旁78區也在內

下一則

接來電通知被無端轉帳 德州婦急處理 戶頭瞬間歸零

延伸閱讀

美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權

美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權
WSJ：美國人疫情期間大方給小費 通膨高漲後回歸正常

WSJ：美國人疫情期間大方給小費 通膨高漲後回歸正常
美國驕傲日 傑克森歷史性聽證會首日4亮點

美國驕傲日 傑克森歷史性聽證會首日4亮點
大法官被提名人傑克森：繼承布萊爾精神 捍衛憲法

大法官被提名人傑克森：繼承布萊爾精神 捍衛憲法
華府市長初選多人角逐 包瑟拚連任

華府市長初選多人角逐 包瑟拚連任
最高法院澄清：大法官湯瑪斯流感住院 並未染疫

最高法院澄清：大法官湯瑪斯流感住院 並未染疫

熱門新聞

竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

休士頓加油站 白天被偷1500加侖柴油

2022-03-15 17:51
德州農工大學最新報告指出，德州房屋價格越來越高與外州人無關。黑線為總人口數，紅線為房價。（NBC）

加州佬和紐約客 不必再為德州房價高漲揹黑鍋

2022-03-18 19:51
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
德州西部15日夜發生的九死兩重傷慘烈車禍，肇事的小貨車(見圖)是一名13歲兒童駕駛。(美聯社)

德州西南大學9死車禍 13歲兒童駕駛逆向行車闖大禍

2022-03-17 21:42
中州高等教育委員會核准賓州六所州立大學申請併為兩校的合併案。圖為其中一所大學為愛丁堡大學。(CBS匹茲堡電視台截圖)

賓州史上最大規模併校案 6大學將合併成2所

2022-03-18 11:11
油價不斷上漲，一般民眾經濟壓力也增大。(特派員黃惠玲／攝影)

你加油 我出錢 芝百萬富翁捐款 10加油站明免費加油

2022-03-16 13:38

超人氣

更多 >
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售
東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福
發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪

發假貨騙退款 華男詐亞馬遜130萬元認罪
東航墜機／24歲幸運兒逃死劫 原本要去廣州打工 因天氣原因退票

東航墜機／24歲幸運兒逃死劫 原本要去廣州打工 因天氣原因退票