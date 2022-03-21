拒不下架「淫穢」書籍　德州圖書館長被開除

德州拉諾縣圖書館金士蘭分館反對審查制度，崇尚自由。(Kingsland Library臉書)

奧斯汀西北郊區的拉諾縣(另譯亞諾縣，Llano County)，一間縣立圖書館 的館長因為不肯把保守居民不認同的書籍撤下遭總館長開除，有些居民為這位館長叫屈，在網路上替她伸張正義並籌措經費。

德州 的政治氛圍正朝極端保守方向前進，著名的丕優研究所(Pew Research)民調結果指出，美國最保守的阿拉巴馬州 有77%的居民自稱是天主教徒或基督教徒，德州則有64%，是第11保守的州。因為教會領袖的講道，如今「性」變成公眾場合避諱的題材，許多學校和圖書館過去幾個月清查所有藏書，只要有可能被保守人士貼上「淫穢」(obscene)標籤的書都下架，免得惹出麻煩。

拉諾縣圖書館各個分館去年12月關閉三天，工作人員清查所有書籍，把遭到居民批判的書籍從架上清除，電腦上也不再列出這些書。金士蘭市(Kingsland)分館館長蘇茜貝克(Suzette Baker)拒絕把總館長列為色情(pornographic)或不當(inappropriate)的書籍都收掉，保守居民發現後向總館長投訴，總館長下令貝克限期完成下架任務，否則將給予開除的懲處。

貝克向總館長指出，讀者有權利自己決定要讀什麼書，限制居民閱讀的範圍等於是施行「審查制度」(censorship)，在自由民主社會中這是不當的措施。限期到達時，總館長把貝克開除，令保守居民人心大快，但不是所有的居民都認同這種作風，雷菈利妥(Leila Little)在網路上替貝克伸冤，指出公立圖書館的陳列書籍有法規指引，不是館長有權片面限制，她將要求縣政府調查是否有違規情事，她還在籌款網站上替貝克開設網頁，邀請網友在財務上支援貝克。