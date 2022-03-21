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拒不下架「淫穢」書籍　德州圖書館長被開除

編譯組／綜合報導
德州拉諾縣圖書館金士蘭分館反對審查制度，崇尚自由。(Kingsland Library臉書)
德州拉諾縣圖書館金士蘭分館反對審查制度，崇尚自由。(Kingsland Library臉書)

奧斯汀西北郊區的拉諾縣(另譯亞諾縣，Llano County)，一間縣立圖書館的館長因為不肯把保守居民不認同的書籍撤下遭總館長開除，有些居民為這位館長叫屈，在網路上替她伸張正義並籌措經費。

德州的政治氛圍正朝極端保守方向前進，著名的丕優研究所(Pew Research)民調結果指出，美國最保守的阿拉巴馬州有77%的居民自稱是天主教徒或基督教徒，德州則有64%，是第11保守的州。因為教會領袖的講道，如今「性」變成公眾場合避諱的題材，許多學校和圖書館過去幾個月清查所有藏書，只要有可能被保守人士貼上「淫穢」(obscene)標籤的書都下架，免得惹出麻煩。

拉諾縣圖書館各個分館去年12月關閉三天，工作人員清查所有書籍，把遭到居民批判的書籍從架上清除，電腦上也不再列出這些書。金士蘭市(Kingsland)分館館長蘇茜貝克(Suzette Baker)拒絕把總館長列為色情(pornographic)或不當(inappropriate)的書籍都收掉，保守居民發現後向總館長投訴，總館長下令貝克限期完成下架任務，否則將給予開除的懲處。

貝克向總館長指出，讀者有權利自己決定要讀什麼書，限制居民閱讀的範圍等於是施行「審查制度」(censorship)，在自由民主社會中這是不當的措施。限期到達時，總館長把貝克開除，令保守居民人心大快，但不是所有的居民都認同這種作風，雷菈利妥(Leila Little)在網路上替貝克伸冤，指出公立圖書館的陳列書籍有法規指引，不是館長有權片面限制，她將要求縣政府調查是否有違規情事，她還在籌款網站上替貝克開設網頁，邀請網友在財務上支援貝克。

圖書館 德州 阿拉巴馬州

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