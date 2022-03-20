哏圖：壯男變性贏得女子組賽事 德州市長凸顯爭議

（John Huffman推特）

德州南湖（Southlake）市長霍夫曼（John Huffman）18日在推特 上發布一個反變性哏圖（meme，見圖，霍夫曼推特）。據悉，其所在的城市和學區 ，一直在處理正在進行的爭議和聯邦民權調查。

達拉斯晨報報導，該哏圖將電視卡通南方公園（South Park）劇中「女強人比賽」（Strong Woman Competition）中一名男子站在領獎台上的截圖，與賓州大學游泳運動員湯瑪斯（Lia Thomas）照片並列，後者是第一位贏得全美大學運動會(NCAA)游泳錦標賽的跨性別女性。

霍夫曼在一分聲明中說，湯瑪斯參加女子組比賽是不公平的，「這是對我們現代文化可悲的評論」。

他說，「任何對這些事實提出質疑的人，都支持對女性運動。」「我將永遠支持全國各地的女孩，包括我兩名女兒，她們有權在公平和平等的競爭環境中參加體育競賽。」

據悉，南湖和卡羅爾獨立學區（Carroll ISD）一直在處理種族和性別爭議。

上個月，全國有色人種協進會（NAACP）法律辯護和教育基金，對南湖市學校提起民權訴訟，指控學區官員未能保護學生免受種族、性別或性別認同的歧視。

幾個月前，聯邦教育部 對南湖市所在的卡羅爾獨立學區展開三項民權調查，調查類似指控。

霍夫曼的推文，是在德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）在推文中指稱聯邦變性官員後一天發布。推特將帕克斯頓推文標記為「仇恨行為」（hateful conduct），但並未將其從網站上刪除，且指出讓推文公開，可能符合公眾利益。

今年2月，帕克斯頓發表一項法律意見，認為一些針對跨性別兒童的性別確認醫療行為是虐待。州長艾伯特（Greg Abbott）隨後告訴州政府機構，他們必須調查任何有關此類的醫療護理報告。

霍夫曼在擔任市議員六年後，於2021年當選南湖市長。