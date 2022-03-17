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英美日企業紛遭警告 杯葛德州油氣業將失大合約

編譯組／綜合報導
傳統能源企業在德州受到很大保護。(Texas Economic Development Corporation)
傳統能源企業在德州受到很大保護。(Texas Economic Development Corporation)

德州主計長黑格爾(Glenn Hegar)於16日(周三)下午，向19家大規模金融投資公司發警告信，威脅這些公司如果杯葛傳統能源業，將會被禁止投標州政府的專案。

石油與天然氣是德州的經濟與稅收支柱，去年州議會通過的SB13號法案規定，蓄意打擊傳統能源的公司，包括石油、天然氣及煤炭等化石燃料(fossil fuels)在內，將會被禁止與州政府做生意，該法在去年9月生效。法案條款規定，凡是以某家能源公司未達聯邦環保標準為理由，而拒絕與該能源公司做生意的金融投資公司，會被德州政府列為拒絕往來戶。黑格爾指出，近期內還會向100多家公司發這封警告信。

16日收到警告信的公司，包括美國的摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富國企業(Wells Fargo & Co.)、日本的住友三井信託控股(Sumitomo Mitsui Trust Holdings)、英國的杜松資金管理(Juniper Fund Management)。這19家企業必須在60天之內向主計長辦公室做書面回應，保證公司沒有杯葛傳統能源，如果不做保證，就代表該公司杯葛傳統能源。

黑格爾的信中指出，凡是被列入主計長黑名單上的金融投資公司，已有的合約也可能被取消。州政府機構雇用有14萬5000名員工、18萬名大學教職員，另外還有許多退休員工的退休金也是雇用金融公司來管理，因此生意額相當大。有鑑於氣候變遷對地球所造成的負面影響，許多國家、州政府和地方政府與企業提倡綠色能源，但德州政府與議會卻反其道而行，令關心地球的人士痛心疾首。

另外，美國第四大銀行花旗集團(Citigroup)於15日(周二)向聯邦規管單位申報，給旗下員工提供「墮胎旅費」的新福利，在嚴格限制墮胎州上班的員工，如果須要到別州做墮胎手術，公司會支付旅費。此舉立即遭到德州共和黨痛批，共和黨德州分會主席黎諾迪(Matt Rinaldi)呼籲黨員抵制花旗集團。

德州 投資 墮胎

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