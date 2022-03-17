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英國開首例拒絕德州引渡嫌犯回美 理由:牢房太差

編譯組／綜合報導 
德州獄政不佳， 惡名遠傳英國。(德州司法廳網頁)
德州獄政不佳， 惡名遠傳英國。(德州司法廳網頁)

一名英國人2016年涉嫌在奧斯汀開槍打傷安全警衛後逃回蘇格蘭，德州執法單位想把他引渡回來受審，卻遭英國的一名法官拒絕，理由是德州的監獄情況惡劣，有違反國際人權法的嫌疑。

在蘇格蘭(Scotland)出生長大的丹尼爾馬基(Daniel Magee)，開槍傷人後捲鋪蓋逃回英國，德州執法單位設法把他引渡(extradite)回奧斯汀受審，他的律師向英國的法庭陳述德州監獄的環境與管理極差，如果將馬基送回德州，對他的生命、健康與福祉會有極高的威脅。英國愛丁堡(Edinburgh)的法官判決，德州監獄的情況有違反國際人權法(international human rights violation)的嫌疑，馬基不用送回德州。

英國諾廷翰大學(University of Nottingham)犯罪學家賽史密特(Dirk van Zyl Smit)指出，這應該是用監獄情況來申辯免引渡的成功首例，也等於是給德州的監獄系統打了一個耳光。曾經在紐約州坐過監，後來成為作家與新聞記者的凱莉布拉肯哲(Keri Blakinger)現在是NBC新聞的監獄專題報導員，她指出她原來以為她在紐約州監獄裡受過的煎熬已夠慘痛，但後來採訪犯人越知越多以後，才發現南方諸州的監獄情況更為惡劣。

她表示自己坐監的時候，紐約州的監獄有些措施就已經是有違反人權的嫌疑，譬如單獨囚禁(solitary confinement)、性凌虐(sex abuse)、把找麻煩者囚室的自來水關掉作為懲罰等，但南方監獄的措施更恐怖，譬如生病不給看醫生、吃的東西根本看不出是什麼做的、骯髒的飲用水、獄卒在牢房裡藏毒品栽贓、牢房熱到囚犯活活被烤死等等。

專精引渡法規的英國律師麥克勒斯基(Niall McCluskey)指出，從這個實例可以看出，許多歐洲國家認為美國已不是世界人權的導引明燈，德州更被認為是文明開倒車的表徵。

監獄 德州 英國

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