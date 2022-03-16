你加油 我出錢 芝百萬富翁捐款 10加油站明免費加油
芝加哥百萬富翁威爾森(Willie Wilson)16日表示，為了協助部分市民度過高油價難關，他將提供20萬元資金，讓市民在17日當天，在芝加哥市10處加油站免費加油，每位參與者最多可加到價值50元的汽油。
威爾森說，飛漲的油價待給大家太多困難，普通汽油每加侖已經升到14年來的最高點，目前油價更比去年同期提高了五成，烏克蘭戰爭、對俄羅斯石油的禁令，以及高稅收，導致了汽油價格的上揚。
參與該項免費加油活動的加油站老闆阿布杜拉(Khalil Abdullah)與卜拉辛(Amin Ibrahim)說，他們會配合威爾森的活動降低油價。此免費加油活動將從17日上午7時展開，先到先加，參與的加油站名單如下：
─Amstar：368 E. Garfield Blvd.
─Citgo：9155 S. Stony Island Ave.
─Maration：1839 E. 95th St.
─Citgo：1345 N. Pulaski Rd.
─Gulf：9901 S. Halsted St.
─Mobil：2800 S. Kedzie Ave.
─Amoco：7201 N. Clark St.
─BP：4359 N. Pulaski Rd.
─Marathon：340 S. Sacramento Blvd.
─Falcon：43 N. Homan Ave.
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