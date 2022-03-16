我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本福島縣海域發生規模7.3強震 發海嘯警報

澤倫斯基對美國會演說 呼籲更多幫助、畫設禁航區

疫情仍未遠離 CDC：芝城廢水中的新冠病毒含量正在增加

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
UIC副教授波瑞特斯基(後)的實驗室，一直進行廢水中新冠病毒含量的監測與分析。(UIC官網)
UIC副教授波瑞特斯基(後)的實驗室，一直進行廢水中新冠病毒含量的監測與分析。(UIC官網)

一項研究數據表明，新冠病毒仍未結束，聯邦疾病防治中心(CDC)的廢水研究發現，包括芝加哥、庫克郡(Cook County)等全美各城市廢水中的新冠病毒含量，近來有不斷增加趨勢。

負責採集伊利諾州周邊社區廢水樣本的芝加哥伊大(UIC)生物學副教授波瑞特斯基(Rachel Poretsky)對此表示，現階段還是很難衡量病毒的增長是否帶來威脅，因為數值很低，她舉例，以前數值如果是0，而現在所採集的樣本數值升到500，「雖然看起來激增了500倍，但實際來看，500仍然很低」。

波瑞特斯基的實驗室獲得聯邦與州的抗擊新冠資金，一直針對廢水的病毒含量進行分析研究，她說，去年11月，也就是在變異病毒株Omicron大舉襲擊伊州之前，芝加哥與庫克郡等地區廢水所測得的新冠病毒含量最低。

波瑞特斯基表示，她的團隊不斷在關注相關數據，只要看到輕微的上升幅度，就會立即告知公衛合作夥伴，並藉此做好防範，將可能面臨的風險減到最低。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，兩年前的3月16日，住在芝加哥南區Auburn Grresham的61歲非裔婦女佛瑞森(Patricia Frieson，61歲)感染新冠死亡，她也是伊州第一個染疫喪生的居民，而到今年3月15日為止，共有7568名芝加哥人在這場大流行中失去生命。

亞瓦迪指出，在芝城、伊利諾州首宗新冠死亡病例屆滿兩年之際，疫情明顯緩解，但隨著口罩令解除，近期確診人數預估出現回升。

她表示，現在雖然口罩已經可以摘掉，疫苗規定也已經取消，但她仍建議民眾在享受疫情間歇的常態生活同時，也要做好防範疫情再次激增的準備。

至於執行「病毒零容忍」的中國，近期新冠確診病例激增，完全開放後的英國也出現新病例大幅增長的情形，亞瓦迪表示，目前芝加哥各項數據均顯示總體風險非常低，因此不會太過擔心。

統計顯示，包括芝加哥、伊州的確診病例與染疫住院人數，都降到近八個月來的低點，過去七天中，伊州平均每天新增確診1250人，比Omicron爆發的今年1月時的高峰期遽降96%；伊州染疫住院人數到14日晚間共有583人，這也是從2021年7月20日以來，第一次降到600人以下；過去七天的單日新增死亡人數為23名，寫下去年7月5日以來的新低紀錄。

芝加哥 伊州 疫情

上一則

熊貓外交50年 華府國家動物園即日啟動六個月慶祝

延伸閱讀

接任芝加哥11區區長27人申請 含5華裔

接任芝加哥11區區長27人申請 含5華裔
伊州油價冠中西部 民眾湧入鄰州加油

伊州油價冠中西部 民眾湧入鄰州加油
搭乘網約車 芝加哥即起增收汽油附加費

搭乘網約車 芝加哥即起增收汽油附加費
誰能接任芝加哥11區區長？ 27人申請 5華裔角逐

誰能接任芝加哥11區區長？ 27人申請 5華裔角逐

芝城16、17日回暖 高溫可達68℉

芝城16、17日回暖 高溫可達68℉
芝加哥傳統僑社資深僑領 李振民夫婦舉辦春宴高朋滿座

芝加哥傳統僑社資深僑領 李振民夫婦舉辦春宴高朋滿座

熱門新聞

圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

加油站白天遭大量竊油 德州業主查監控才明白怎麼被偷

2022-03-15 17:51
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

2022-03-15 19:08
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)

「布魯斯威利家鄉」新州小鎮財務吃緊 拍賣78住宅用地

2022-03-10 02:14

超人氣

更多 >
「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價
恩怨隨風而逝？曾控影帝舊愛施暴 影后聞對方死訊愣住

恩怨隨風而逝？曾控影帝舊愛施暴 影后聞對方死訊愣住