「她」六歲 母女正打算離開德州到其他「安全」州

德州一項行政命令對變性家庭不友善，達拉斯一名母親打算在女兒搬到她認為安全的州。(GoFundMe網頁)

達拉斯一名母親奧古斯丁（Violet Augustine）日前在網上集資，希望籌措至11萬1000元，好讓她可以安全的將變性的女兒，從德州 搬離至安全的地方。

KHOU 11電視台報導，奧古斯丁告訴媒體，她擔心人們很快會騷擾她六歲女兒。

「我們要離開，是因女兒是跨性別 者，總的來說，這裡對我們來說不是最安全的地方，且情況似乎會變得更糟」她說。

奧古斯丁的擔憂，來自德州州長艾伯特（Greg Abbott）下令調查2月分替跨性別兒童提供性別確認照護（gender-affirming care）的父母。查維斯縣（Travis County）法官11日頒布一項臨時禁令，阻止該州執行艾伯特命令。

奧古斯丁說，「我擔心的是，那些感覺不接受的人，會變得更加直言不諱，且可能騷擾我們。」

她說，在她的女兒確定了與出生時被賦予的性別不同後，她支持女兒轉性別。

女兒所在的日托中心，拒絕接受新的代詞，以及她會穿得有點不同的事實。「所以，這是我們第一次得到的體驗，你知道，德州缺乏包容性和接受度」奧古斯丁說。

奧古斯丁因此替女兒更換日托中心。然而她還是擔心女兒出入公共場所可能遇到的問題。「當我們在公共場合出現時，我看到人們的反應，這是種可怕的感覺。」

這位藝術老師，同時也是名單親媽媽說，她在去年達拉斯一家性別確認護理中心關閉後，決定搬家。

目前她尚未告訴女兒搬家的事。她計畫搬到一個保護性別認同的州，如新墨西哥、加州 或俄勒岡州。

目前她在GoFundMe上集資，將原本籌集1萬1000元的目標，提高至11萬1000元。