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油價崩 + 通膨緩 道指大漲600點

烏克蘭難民破300萬 每1秒就有1兒童淪為難民

加油站白天遭大量竊油 德州業主查監控才明白怎麼被偷

編譯組／綜合報導
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)
竊賊車未靠近加油槍，加油站業主根本不知道竊賊正在偷油。(KPRC／加油站監控)

油價飆漲造成盜油風氣熾盛，休士頓西南區一間加油站，業主報警指控大膽偷油賊盜走1500多加侖柴油，他們用的車輛經過刻意改裝，車上掛的是紙質的假車牌。

富誇快速加油站(Fuqua Express gas station)是一個家庭企業，經理塔以爾(Jerry Thayil)日前做庫存審查時，發現柴油儲存槽裡的油少掉很多，跟進貨與加油紀錄相差太遠。於是他和員工審視錄像，發現連續三天有一輛深色的道奇「大商旅」(Grand Caravan)廂型車，毫無動靜的停在那一排注油口鐵蓋的上方，前後都沒有人下車，過了一段時間後開走。

塔以爾認為那輛車經過變造，車底板開出暗門，歹徒從車內把鐵蓋拉開，然後用油泵把儲油槽裡的柴油抽走，每一次偷走大約350加侖。塔以爾表示這些人儼然是現代城市土匪，不管加油站業主與員工的艱辛，這一連串的打劫造成6000元的損失。他向休士頓警局報案並提供錄像，但歹徒掛的是假車牌，沒有可供破案的線索。

許多一般民眾也發現車子油箱的汽油被偷，比較新的車子油口有防盜裝備，無法用虹吸管來偷油，於是歹徒用電鑽把油箱鑽出一個洞。汽油被偷損失不過幾十元，但修補油箱要大約1000元。警方呼籲民眾盡量把車停在車庫裡，如果不得已必須停在外面，要停在照明好的地點，並且把加油口朝向安全燈(security light)和錄影機的方向，減少自己成為歹徒目標的機率。

另外，有些舊款的車上油箱蓋並沒有附鎖，給偷油賊許多方便，最好去汽車用品零售店(auto parts retailer)去買一個帶鎖油箱蓋(locking fuel cap)，一個大約是十多元。

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