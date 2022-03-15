27人申請繼任芝11區區長 6華裔參與遴選

芝加哥前11區區長唐信因報稅詐欺罪成下台，留下的一年任期將由市長指派合適人選接任。(芝市議會官網)

芝加哥 市長萊特福特15日公布包括六名華裔 在內的27位申請繼任11區區長的名單，萊特福特表示，11區區長甄選委員會正在逐一審查，預期很快就會向市長辦公室提交推薦人選，然後再由萊特福特選出最終出線者，萊特福特表示，希望在本月份讓新區長完成宣誓就職。

該甄選委員會包括三名委員與一名主席，其中主席將由區長哈里斯(Michelle Harris)擔任，委員則包括西賽羅法務集團(The Cicero Law Group)總裁西賽羅(Salvador Cicero)、華埠 更好團結聯盟主任陳本恩、Lumpen電台製作人特萊克(Jamie Trecker)。

所有申請者必須在11區居住至少一年，同時也要有從事公共服務工作的熱情，最重要的是必須證明自己最適合代表11區。

其中六名華裔申請者如下：

─譚啟航(Chi Hang Jonathan Tam，音譯)：之前曾在大都會火車系統(Metra)擔任土木工程師。

─董堂納(Donald Don，音譯)：在阿摩爾廣場(Armour Square)居住了25年多，父母為香港移民，雙親從事餐飲業，他目前為芝加哥消防局消防員，同時也是華埠治安互助隊的義工，非常投入改善治安的工作。

─潘林濤(Jack Pan)：曾於庫克郡警長辦公室，擔任電子腳鐐系統的隊長，目前在芝城西郊的Elmhurst公園管理局任職，他希望能夠打造11區成為真正多元族裔均受到重視的社區，也承諾如果獲得派任，將為華裔發聲、爭取權益。

─李妮可(Nicole T. Lee，音譯)：華埠出生長大的李妮可，曾服務非營利組織長達20年，十分積極投入推動亞裔權益，她目前為聯合航空公司非營利部門的負責人，之前並為救援組織籌募超過1300萬資金，李妮可的父親李雙振，參與華埠社區事務多年。

─陳偉德(Wade Chan，音譯)：目前在芝加哥公園管理局擔任社區聯絡員，之前還擔任過30區區長辦公室的行政助理，他從1990年就加入華龍體育會，也時常參與華埠活動。

所有27名申請人的姓名、簡歷，可到官網查詢：https://reurl.cc/rQjALy。