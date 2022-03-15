我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏衝突之際 拜登將訪歐會晤北約領導人

福斯新聞：攝影記者採訪烏克蘭戰事遇襲喪生

27人申請繼任芝11區區長 6華裔參與遴選

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥前11區區長唐信因報稅詐欺罪成下台，留下的一年任期將由市長指派合適人選接任。(芝市議會官網)
芝加哥前11區區長唐信因報稅詐欺罪成下台，留下的一年任期將由市長指派合適人選接任。(芝市議會官網)

芝加哥市長萊特福特15日公布包括六名華裔在內的27位申請繼任11區區長的名單，萊特福特表示，11區區長甄選委員會正在逐一審查，預期很快就會向市長辦公室提交推薦人選，然後再由萊特福特選出最終出線者，萊特福特表示，希望在本月份讓新區長完成宣誓就職。

該甄選委員會包括三名委員與一名主席，其中主席將由區長哈里斯(Michelle Harris)擔任，委員則包括西賽羅法務集團(The Cicero Law Group)總裁西賽羅(Salvador Cicero)、華埠更好團結聯盟主任陳本恩、Lumpen電台製作人特萊克(Jamie Trecker)。

所有申請者必須在11區居住至少一年，同時也要有從事公共服務工作的熱情，最重要的是必須證明自己最適合代表11區。

其中六名華裔申請者如下：

─譚啟航(Chi Hang Jonathan Tam，音譯)：之前曾在大都會火車系統(Metra)擔任土木工程師。

─董堂納(Donald Don，音譯)：在阿摩爾廣場(Armour Square)居住了25年多，父母為香港移民，雙親從事餐飲業，他目前為芝加哥消防局消防員，同時也是華埠治安互助隊的義工，非常投入改善治安的工作。

─潘林濤(Jack Pan)：曾於庫克郡警長辦公室，擔任電子腳鐐系統的隊長，目前在芝城西郊的Elmhurst公園管理局任職，他希望能夠打造11區成為真正多元族裔均受到重視的社區，也承諾如果獲得派任，將為華裔發聲、爭取權益。

─李妮可(Nicole T. Lee，音譯)：華埠出生長大的李妮可，曾服務非營利組織長達20年，十分積極投入推動亞裔權益，她目前為聯合航空公司非營利部門的負責人，之前並為救援組織籌募超過1300萬資金，李妮可的父親李雙振，參與華埠社區事務多年。

─陳偉德(Wade Chan，音譯)：目前在芝加哥公園管理局擔任社區聯絡員，之前還擔任過30區區長辦公室的行政助理，他從1990年就加入華龍體育會，也時常參與華埠活動。

所有27名申請人的姓名、簡歷，可到官網查詢：https://reurl.cc/rQjALy。

華埠 華裔 芝加哥

上一則

企業婦女表現最佳城 北卡洛麗居第2

延伸閱讀

芝捷運犯罪飆 CTA派雙倍保安巡邏

芝捷運犯罪飆 CTA派雙倍保安巡邏
制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係

制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係
每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

想當11區區長 即日起到3/11開放報名

想當11區區長 即日起到3/11開放報名
市長定案 芝加哥2月28日起摘口罩、停查疫苗卡

市長定案 芝加哥2月28日起摘口罩、停查疫苗卡
芝家暴謀殺案件翻倍 市府撥2500萬防治

芝家暴謀殺案件翻倍 市府撥2500萬防治

熱門新聞

圖：pixabay

全美稅金最低州 佛羅里達、田納西列前5

2022-03-11 12:54
伊州花園草原市一處民宅發生大火，導致六名子女中的五名不幸葬身火窟。(gofundme)

無情大火吞噬民宅 伊州5兄妹葬身火窟

2022-03-14 13:31
聯邦調查局呼籲受害人指認兒童色情犯罪。(示意圖，FBI網頁)

10歲童iPad前寬衣 母舉報FBI逮德州作案十年色情犯

2022-03-14 18:52
新澤西州彭斯格羅夫鎮近來由於資金短絀，鎮內居民大多又都是藍領受薪居民，已無漲稅空間，因此決定拍賣78塊住宅用地以開源節流。(鎮政府網站照片)

「布魯斯威利家鄉」新州小鎮財務吃緊 拍賣78住宅用地

2022-03-10 02:14
華府Chevy Chase社區11日突發致命案件，中午12時許一輛汽車失控撞向路邊的戶外用餐區，導致一名女性死亡，多人重傷。(華府消防與急救隊提供)

2死多重傷 華府車輛失控撞向戶外用餐區

2022-03-11 16:03
圖：pixabay

夏令時間到 維州醫師：多接觸自然光可助眠

2022-03-12 14:28

超人氣

更多 >
紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇
南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓

南加華人女博士遭警擊斃 背後原因令人唏噓
紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕

紐約亞裔女家門口遭拳打腳踢逾130次 男嫌以仇恨罪被捕
移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕
不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說