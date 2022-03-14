華府紐約連環槍手 在DC槍擊3遊民 警在現場尋線索

疑似在華府和紐約連環槍擊遊民的兇嫌目前仍在逃，華府警方14日在槍擊案附近調查。（華府警方提供）

華府 警方14日公布一則疑似在華府和紐約市連環槍擊 五名遊民 的嫌犯視頻及照片，目前兇嫌仍在逃，兩地警方將聯合緝兇，累積懸賞1萬元，籲民協助。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)14日表示，調查人員根據彈道證據匹配幾起在紐約和華府發生的槍擊案件，發現在紐約襲擊三名遊民導致兩死一傷的兇嫌，也涉嫌在華府槍擊三名遊民，兩市警方和聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)已在聯合調查。

該兇嫌最近一次在華府攻擊遊民的案件是在3月9日，警方當天在紐約大道(New York Ave)與4街東北部路口發現受害男子，身上有槍傷和刀傷。

另一起案件是3月8日在H街東北部1700號附近，一名男子被槍擊，身上還有多處未造成生命危險的傷痕；該兇嫌另在3月3日清晨於紐約大道1100號附近槍擊一位男性遊民，該受害人被送醫，無生命危險。

華府警方14日也在市中心紐約大道附近發放通緝單張，呼籲有線索的民眾致電(202)727-9099，或短信至50411協助辦案。