華府紐約連環槍手 在DC槍擊3遊民 警在現場尋線索
華府警方14日公布一則疑似在華府和紐約市連環槍擊五名遊民的嫌犯視頻及照片，目前兇嫌仍在逃，兩地警方將聯合緝兇，累積懸賞1萬元，籲民協助。
華府市長包瑟(Muriel Bowser)14日表示，調查人員根據彈道證據匹配幾起在紐約和華府發生的槍擊案件，發現在紐約襲擊三名遊民導致兩死一傷的兇嫌，也涉嫌在華府槍擊三名遊民，兩市警方和聯邦菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)已在聯合調查。
該兇嫌最近一次在華府攻擊遊民的案件是在3月9日，警方當天在紐約大道(New York Ave)與4街東北部路口發現受害男子，身上有槍傷和刀傷。
另一起案件是3月8日在H街東北部1700號附近，一名男子被槍擊，身上還有多處未造成生命危險的傷痕；該兇嫌另在3月3日清晨於紐約大道1100號附近槍擊一位男性遊民，該受害人被送醫，無生命危險。
華府警方14日也在市中心紐約大道附近發放通緝單張，呼籲有線索的民眾致電(202)727-9099，或短信至50411協助辦案。
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