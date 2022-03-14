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芝3歲兒車內玩槍 意外射殺母親 父親槍主遭拘留

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝郊區多爾頓市發生三歲兒開槍打死母親的悲劇，該市危機應對人員呼籲擁槍者，尤其家有幼兒者，務必將槍枝保管好並上鎖。(pixabay)
芝郊區多爾頓市發生三歲兒開槍打死母親的悲劇，該市危機應對人員呼籲擁槍者，尤其家有幼兒者，務必將槍枝保管好並上鎖。(pixabay)

芝加哥南邊郊區多爾頓市(Dolton)一對年輕夫婦，12日晚間開車帶著三歲的兒子出門購物，原本是一家三口的周末日常行程，卻因坐在後座的兒子把玩父母丟在車上的槍枝，意外射殺了同在車內的母親，釀成無可挽回的悲劇。

警方表示，案發時車子停在當地Food 4 Less超市與加油站前的停車場(1000 E. Sibley Blvd.)，不知何故該名三歲男孩突然發現車內有一把手槍，並拿起來玩，沒想到竟誤觸扳機射出子彈，擊中了他母親班內特(Dejah Bennet)的頸部，由於傷勢過重，這名年輕媽媽雖經緊急送到芝加哥大學醫院急救，仍不幸死亡。

多爾頓市的危機應對人員霍姆斯(Andrew Holmes)說，「這是一場本來可以避免的災難」，他在意外發生隔日於該超市外，向民眾分發400個槍枝鎖，並向擁槍民眾，特別是家中有孩童者，宣導槍枝安全的重要性。

霍姆斯表示，如果家裡有槍，一定好好收起來，且務必上鎖，不要以為孩子還小不會去玩槍，就是因為他們完全不清楚安全與否，往往才會造成可怕意外。

該案件中男孩的父親於槍擊案發生時也在車內，該把槍枝為這名父親所有，他目前已被拘留，警方正在決是否對其提出控罪。

芝加哥 哥大 加油站

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