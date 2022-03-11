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吹過頭 德州律師稱打贏性侵12億元 被害人:未得半毛錢

編譯組／綜合報導
自誇過頭，法院要求律師撤下廣告。(聖安東尼奧快報)
自誇過頭，法院要求律師撤下廣告。(聖安東尼奧快報)

聖安東尼奧著名的人體傷害律師湯瑪斯亨利(Thomas J. Henry)，在市中心北邊租用廣告大看板，宣稱自己為性侵受害人取得12.5億元的判決，但德州最高法院修改律師廣告法則，迫使他撤下那則廣告。提出投訴的人，是該律師在法學院就讀時的教授。

湯瑪斯亨利的看板是在去年秋季出現，後來聖瑪莉大學(St. Mary's University)法學院教授文森強森(Vincent R. Johnson)向德州律師協會(State Bar of Texas)投訴，指出那則廣告有嚴重誤導的嫌疑。那項最後獲得陪審團12億5 000萬元判決的民事訴訟，是亨利代表一位遭性侵的未成年人在2018年提出，庭審時被告或其律師，根本沒有出庭申辯，因此是「缺席判決」(default judgments)，不算是律師的功勞。

更離譜的是，那位受害人指出，至今沒收到一分錢賠償。

德州律師協會研議強森教授的投訴後，於1月11日致函德州最高法院首席大法官(Chief Justice)內森海特(Nathan L. Hecht)，最高法院隨後修改律師廣告法則，規定如果律師要用賠償金額做廣告，必須用實際收到的賠償金額，而不只是判決的金額，如果要刊出判決金額，則必須在廣告上附加說明，敘述出實際得到的金額。

亨利隨後把那則廣告撤下，現在用另一宗訴訟的結果來宣傳，這是比較近期的訴訟結果，一位被大卡車撞成重傷的受害人得到5000萬元判決，而且已取得2700萬元賠償金。

強森教授指出，新的法則糾正了「嚴重誤導消費者」的問題，否則會影響律師的職業形象。強森教授從1982年起在聖瑪莉大學執教，亨利律師曾是他的學生，亨利在1988年畢業。

德州 性侵 大法官

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