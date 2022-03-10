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挺川律師在紅色德州被告濫訴 席妮鮑威爾感到意外

 編譯組／綜合報導
挺川律師席妮鮑威爾遭控濫用法律程序。(Sidney Powell臉書)
挺川律師席妮鮑威爾遭控濫用法律程序。(Sidney Powell臉書)

德州政府的律師委員會(State Bar of Texas Commission)向法院提訴，要求懲戒挺川律師席妮鮑威爾(Sidney Powell)，指控她所提出的諸多選舉舞弊訴訟是濫用法律程序、毀壞民主根基。

2020年總統大選已是將近一年半前的事，但川普本人以及許多共和黨人至今仍堅稱拜登是因為選舉舞弊(election fraud)當選的，但即使在共和黨掌政的州，所有的調查都沒發現任何舞弊的證據。鮑威爾在大選後替川普競選團隊在幾個關鍵州提出許多項選舉舞弊訴訟，但卻提不出絲毫證據，每項訴訟不是敗訴就是遭法官撤銷。

德州律師委員會控告鮑威爾的法律文件是在8日(周二)公布，內容指出那些毫無根據的訴訟是「濫訴」(frivolous lawsuits)，違反聯邦道德紀律規章(federal ethics rule)中的規定：律師在向法庭提出某種訴訟之前，應該做足「詳細審查」(due diligence)的工作，不能濫訴一通。

鮑威爾指稱有數百萬張投給川普的選票，在選票電子掃描時被機器轉換成投給拜登，她已在許多州遭質疑、調查，但德州是最大的紅州，州政府、州議會都由共和黨掌控，律師委員會是州級的機構，因此鮑威爾聽到她遭該委員會提控後，連自己也說「非常意外」。

鮑威爾對密西根州選舉結果所提的訴訟，去年8月被聯邦法官琳達帕克(Linda Parker)宣判為濫訴，法官在判決書中指出，該訴訟完全與選舉舞弊無關，而是在毀損人民對美國民主制度的信心，並藉由濫用法律程序來達成那項目的。

德州 共和黨 川普

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