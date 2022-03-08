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酩酊司機出車禍 狀告賣酒餐廳無節制 德州法院不見怪

編譯組／綜合報導 
法院並沒有撤銷醉漢訴訟，令德州餐館業主失望。(Applebee's網頁)
法院並沒有撤銷醉漢訴訟，令德州餐館業主失望。(Applebee's網頁)

德州格蘭德河谷一名男子在餐廳裡喝得大醉，離去後開車不到一哩就撞上18輪大卡車身受重傷，他雇請律師反向餐館和酒保提訴，3日(周四)首度聽證後，法院並沒有把訴訟撤銷，令餐館業主相當失望。

根據法庭文件，這名希達爾戈縣(Hidalgo County)的居民2020年1月17日到位於愛丁堡市(Edinburg)的蘋果蜂(Applebee's)餐廳，向酒保點酒暢飲，最後酒保看出情況不妙，跟他說不可以再喝了。他開車離去後在離餐館不到一哩處追撞一輛貨櫃大卡車，腦袋差一點被削掉，到場處理的警察給他做酒精檢測，發現他的血中酒精含量高達0.25%，是法定限度0.08%的三倍多。

這名男子在車禍中腦部受損，他雇請律師在2021年5月提出民事訴訟，索取100多萬元的賠償，引發媒體側目。那家蘋果蜂是加盟店(franchise)，母公司叫RMH加盟企業(RMH Franchise Corporation)，在德州一共擁有十多家蘋果蜂餐廳，醉酒男子的訴訟是指控RMH加盟企業和那名調酒師沒有在他喝得爛醉之前停止供酒，違犯了德州酒精飲料局(Texas Alcoholic Beverage Commission)的規定。

RMH加盟企業原本希望法官把那宗訴訟撤銷，表示是顧客自己一直喝個不停，出事以後不知自我檢討，反而把責任全部推到別人身上。3日進行首度聽證後，法官並沒有把訴訟撤銷，但也沒有安排下次聽證或庭審的日期，因此這宗訴訟還是有可能會開庭審理，讓陪審團來做最終判決。

德州 蘋果 警察

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