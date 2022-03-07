目睹父母遭殺 兇嫌現場視訊主謀 德州女童槍傷裝死

策劃一家三口謀殺案的女嫌威廉斯被提審。(KPRC電視台)

休士頓 KPRC電視台報導，「她的父母和妹妹都在她身旁被兇嫌處決，她無法忘記那整個過程。」

2021年位於休士頓西南區公寓發生三死謀殺案兇嫌之一，29歲女嫌威廉 斯（Alexus Williams）7日上午出庭，哈里斯縣(Harris County)地方檢察官 蒂爾（Sean Teare）講述著受害女童的心驚過程。

這名11歲女孩，眼看著包括父母在內的三名家庭成員在公寓內被殺害，自己與另外兩名手足都成了孤兒，「她不僅要看著這起謀殺案發生，還必需親身體會這場殺戮悲劇」蒂爾說。

被指控策劃這起入室竊盜和謀殺的女嫌威廉斯被拒絕保釋。

檢察官蒂爾說，「我們最終可能會讓她在未來保釋，但就目前而言，她因涉嫌三起重大謀殺罪，與對小女孩嚴重襲擊，不得保釋。」他說，自己的工作是確保女孩和她的家人得到正義。「你能想像小女孩將在餘生中經歷的創傷，僅因對方想要錢和報復嗎？」

這起槍擊案發生於2021年6月30日，休士頓警局接獲報案，當晚10時35分抵達12101 Fondren路一公寓大樓，發現Gregory Carhee、Donyavia Lagway夫婦和她們六歲女兒Harmony Carhee在公寓內遭槍殺死亡。

當時只有十歲大的女孩在嫌犯離開後打電話求助，詳細說明事發經過。

倖存女孩說，男子戴維斯（Xavier Davis）當晚敲她家門，父親應門時，他走進來要錢。據稱，戴維斯從父親的懷裡，將其一歲男嬰抱起放在沙發上，然後對男屋主開槍。倖存女孩手臂也中槍，機警的她在嫌犯離開前一直裝死。

蒂爾說，女孩勇敢的表現，可能挽救她自己與一歲弟弟的性命。那天晚上，她另一名手足並不在家。

他說「槍手戴維斯離開公寓後，女孩查看弟弟、父母，我認為沒多少成年人能像她那樣做，然後她還打電話給她的祖父母和叔叔尋求幫助。」

28歲的男嫌戴維斯被控三項謀殺罪和一項使用致命武器襲擊罪。

調查人員後來發現，戴維斯並未單獨行動，透過電話數據，調查人員追查到威廉斯，她於今年3月被捕，同樣被指控三項謀殺罪。

蒂爾說，兩名被告犯下這起滔天大罪的動機不同。「我們收集到的是，女嫌威廉斯向戴維斯保證，公寓內有數千元，若他能將其拿出來，得到的都是他的。」

威廉斯對這個家庭並不陌生。根據蒂爾說法，威廉斯與女屋主Lagway可能相識於2017年或2018年。

在案發當天，威廉斯與戴維斯在脫衣舞俱樂部度過，在那之後兩人分道揚鑣，戴維斯劫車，將被盜的車輛開至受害者家。

蒂爾說，雖然戴維斯單獨入屋行兇，但威廉斯在某種意義上與他同在，每一步都與他同在。

「就我們所知，她在現場通過Facetime和電話一直與威廉斯連線，她想看行兇的實際情況與後果。」更令人髮指的是，威廉斯還參加受害者葬禮。

目前還未決定兩人是否面臨死刑，下一步驟是將案件提交給大陪審團。