我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

芝公校宣布 14日起取消強制口罩令

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公立學校將從14日起取消強制口罩令，圖為華埠附近華德小學上課情形。(華德小學官網)
芝加哥公立學校將從14日起取消強制口罩令，圖為華埠附近華德小學上課情形。(華德小學官網)

芝加哥公立學校系統(CPS)7日宣布，從下周一(14日)開始，全市600多所公校的學生、教職員，無論在校園、教室以及校車上的強制口罩令將取消。

芝公校執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)7日發出聲明表示，CPS是全美率先實施強制口罩令的學區之一，而公校是根據數據以及公共衛生專家分析的報告，判定戴口罩改為彈性選擇，學校環境仍舊可以安全。他說，隨著疫情進入新階段，公校將一如既往支持所有學生、教職員向前邁進。

芝公校與教師工會在今年1月份時，曾因包括強制口罩令等防疫措施吵成一團，甚至導致公校學生被迫停課五天，而向來反對解除口罩令的芝加哥教師工會(CTU)主席夏爾奇(Jesse Sharkey)上周五曾曾致信給市長萊特福特表示，改用彈性選擇戴口罩，違反了雙方訂定的「新冠病毒安全協議」，將可能因此產生「後果」。

芝公校7日沒有提及取消校園口罩令，是否已經與教師工會達成協議。

芝公校系統公告通知指出，CPS的學生疫苗接種率已經接近全美水平，其中12到17歲的公校生，有64%已經至少接種了一劑疫苗，而5到11歲的學童中，有47%至少接種一劑疫苗。

CPS表示，將繼續鼓勵學生、成年人在學校戴口罩，且會繼續推出自願檢測與追蹤確診者等其他新冠相關安全措施。

芝公校首席教育長Bogdana Chkoumbova說，相信學生、家長與老師在疫情的下一階段，都會繼續合作且互相支持，她也呼籲不戴口罩者應尊重戴口罩族群，「讓每一個人都能在自己感到安全與舒服的環境下學習」。

口罩 公校 疫苗

上一則

高科技車輛電子功能多 賣車前切記清除連線功能

延伸閱讀

紐約公校口罩令解除 華裔家長擔憂 大部分學生仍戴口罩

紐約公校口罩令解除 華裔家長擔憂 大部分學生仍戴口罩
室內口罩令雖取消 商家規定各不同

室內口罩令雖取消 商家規定各不同
制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係

制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係
每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

想當11區區長 即日起到3/11開放報名

想當11區區長 即日起到3/11開放報名
市長定案 芝加哥2月28日起摘口罩、停查疫苗卡

市長定案 芝加哥2月28日起摘口罩、停查疫苗卡

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00

超人氣

更多 >
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件