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咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

特派員黃惠玲╱綜合報導
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)33歲華男董鵬(Peng Dong，音譯)，涉嫌在健身房更衣室將攝影機藏在咖啡杯內進行偷拍，遭檢方提控15項「未經同意拍攝私密影片」重罪，法院文件顯示，受害人多達542人；如罪成，將面臨累計超過十年的監禁以及至少十萬元的罰金。

根據法院起訴書，董鵬是在2019年到2021年間，分別在位於格蘭戴爾(Glendale)、瓦沃圖沙(Wauwatosa)、布魯克菲爾德(Brookfield)、密爾瓦基等市的「威斯康辛健身俱樂部」(Wisconsin Athletic Club)更衣室偷拍。

調查人員表示，至少有542人在不知情的狀況下遭董鵬的隱藏式攝影機拍下影片。

布魯克菲爾德警方去年聖誕節前，收到舉報稱在該市的威斯康辛健身俱樂部內，有人在男子更衣室內裝了攝影機，起訴書顯示，警方到場時，發現放在更衣室的一個咖啡杯內有黑色塑膠物，且連著細長的黑色、紅色電線，後證實為小型攝影機，董鵬落網後向警方承認，所拍下的影片都存放到咖啡杯蓋下的SD記憶卡內。

董鵬被捕後稱，他因為有東西放在更衣室被偷，所以才會私自裝設攝影機想找出竊犯，不過，警方之後檢查其家中電腦，發現電腦硬碟內存有多達542人的被偷拍影片。

根據紀錄，董鵬加入該健身房已有多年，威斯康辛健身俱樂部案發後向所友會員發出通知表示，該俱樂部非常重視會員安全，且該俱樂部明確規定，禁止在更衣室內使用攝影機。

董鵬目前面臨15項重罪指控，每項「未經同意拍攝私密影片」罪名成立，最高可判處3.5年刑期，罰金則最高可達一萬元，因此累計刑期可以超過十年，罰款也將逾十萬元。

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