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前伊州議會議長遭起訴貪腐 芝華埠開發案為入罪關鍵

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
前伊州州眾議會議長麥德根遭檢察官起訴22項貪腐相關控罪，圖為他2日下午開車回家。(美聯社)
前伊州州眾議會議長麥德根遭檢察官起訴22項貪腐相關控罪，圖為他2日下午開車回家。(美聯社)

曾經叱咤伊利諾州政壇逾20年的前伊州州眾議會議長麥德根(Michael Madigan，民主黨，79歲)，2日由聯邦大陪審團對其提出包括貪污、詐騙等多達22項控罪的起訴，由於芝華埠停車場開發案在此官司中列為主要調查項目，且選區包括華埠的25區前區長蘇禮仕(Danny Solis)也是麥德根關鍵「牽線人」，華埠也因此又一次被推上伊州貪腐案的風尖浪頭。

麥德根的密友麥克蘭恩(Michael McClain)也在該案中同列被告，檢察官指控麥克蘭恩聽從麥德根的指示進行犯罪活動，麥德根涉及的貪污金額高達約300萬 。起訴書指出，麥德根與麥克蘭恩與其他成員合謀從企業或其他個人獲得非法利益，檢察官指控麥德根參與多項預謀的計畫，目的就是為了替他自己的律所帶來業務與利益。

檢察官說，麥德根與麥克蘭恩因此被控「共謀敲詐」、「使用州際設施協助行賄」、「電信詐欺」，麥德根還被控企圖勒索。

起訴書指出，蘇禮仕協助一家公司與麥德根律所取得聯繫，希望透過麥德根的政壇影響力，獲得一處公寓改建的地目變更，雙方交換條件為「事成後，該公司必須提供業務給麥德根律所」。而為了答謝蘇禮仕的「牽線」介紹律所生意，麥德根曾應允為2019年辭去區長職務的蘇禮仕，在伊州委員會安排年薪超過九萬的委員工作。

華埠停車場在麥德根貪腐案中，一直是聯邦調查局 FBI的偵辦重點，這處由非營利機構管理將近40年的停車場，位於華埠舍麥路(Cermark Rd,)與亞珠街(Archer Ave.)、永活街(Wenworth St.)三處路口，占地約2.7畝，該土地為伊利諾州州府財產，如要開發必須先將土地由州府名下轉到芝加哥市府。

檢察官指出，有意開發該案的華裔集團，透過關係聯繫上麥德根，而麥德根應允藉其議長職位將該財產從州府轉移到芝加哥市府，交換條件就是開發集團需將稅務等相關業務委託給他的律所。

起訴書稱，麥德根與麥克蘭恩後來通過共和黨州眾議員伯恩(Avery Bourne)，於2018年的秋季議會會期中提出轉讓修正案，然而之後因該開發案受到華埠社區強烈反對，加上未獲其他議員支持，最終不了了之。

在電力公司的利益勾結方面，起訴書稱，ComEd為了希望麥德根能在有利電力公司的法案上予以支持，提供協助麥德根政治盟友們「很少或根本不用工作」的有給職位，其中包括預留ComEd實習生位置給與麥德根勢力所在芝加哥第13區的特定人士，這些獲安排到電力公司的實習生，甚至沒有達到該職位的最低學歷需求。

麥德根與麥克蘭恩在遭起訴後，先後發表聲明表示沒有做過任何違法事情，而代表蘇禮仕的律師則對全案不予置評。

選區囊括華人聚居橋港區、華埠一帶的芝加哥11區區長唐信(Patrick Thompson)，兩周前才因為稅務詐欺罪成而被迫辭職下台，目前正等待聯邦法官宣判刑期。

同樣選區包括華埠等有許多華人選民的前伊州第二區州眾議員艾塞維多(Eddie Acevedo)，也因為涉入麥德根收賄ComEd的案件遭調查，最終於去年年底以稅務詐欺而與檢方達成認罪協議。

華埠 檢察官 伊州

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