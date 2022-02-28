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女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

編譯組／綜合報導
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)於22日(周二)公開發布關於變性兒童的法律意見(legal opinion)並稱「虐童」後，引發變性兒童家長恐慌，達拉斯一位母親決定帶女兒搬到加州定居。

帕克斯頓指出，根據德州家庭法，成年人讓未成年人做變性手術或吃變性處方藥，都屬於「虐待兒童」(child abuse)的行為，醫療人員、老師或與變性兒童有關的人士，如果有「合理的原因」(reasonable cause)相信有這種情況存在，必須在發現後48小時之內向執法機關舉報，否則也會被視為參與犯罪行為。

這項政策引發相當大的爭議，但艾伯特州長隨即指示州政府的家庭與保護服務廳(Department of Family and Protective Services)盡快進行詳細調查，確認是否有這種虐待兒童的情事。包括達拉斯縣地方檢察官在內的德州最大五個都會區發布聯合聲明，反嗆州長與檢察長的舉措，並矢言不會遵循州府的法律意見。

德州近幾年政策激烈向右轉，達拉斯地區一名化名「紫羅蘭」(Violet)的母親指出，她的6歲女兒愛莎(Isa，也是化名)生下來是個男孩，但是她從小就認為自己是女孩，後來經由醫生監督開始服用賀爾蒙，將來要做變性手術，她告訴女兒不要把自己有一根陰莖的事告訴任何人，以免造成麻煩，但女兒還是曾經不小心說溜了口。

紫羅蘭指出，如果不是白人、不是性別取向依據傳統的人、不是基督信仰的人，在德州過生活簡直像一日三驚，州政府隨時會發布聳人聽聞的政策，譬如墮胎、變性是個人的事，沒有侵犯到別人，但政府以威脅的方式促使老百姓互相偵查、舉報，如果知情不報可能遭懲處，這種日子已經受夠了，她將盡快把事情處理好，然後帶女兒搬到加州定居。

德州 手術 加州

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