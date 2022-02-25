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基輔仍在烏控制下 澤倫斯基：可能最後看到我活著

美國祭出的出口限制 將從這些層面制裁俄羅斯

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

編譯組／綜合報導
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄國入侵烏克蘭造成國際能源價格暴漲，德州是美國最大的能源州，石油公司和天然氣公司至少在短期內會獲利，但消費者勢將荷包遭殃。

俄羅斯對烏克蘭用兵以後，國際原油價格一度漲破每桶100美元，這是2014年以來油價首度破百。拜登總統宣布的制裁措施沒有包括切斷俄國石油與天然氣的外銷，讓大宗物資交易市場鬆了一口氣， 24日(周四)收市前油價回落到99元左右。德州能源生產商聯盟(Texas Alliance of Energy Producers)的經濟分析師英格倫(Karr Ingham)指出，目前的價格會讓德州的能源公司獲利增加，可以促進本地能源業的成長。

德州農工大學(Texas A&M University)布希政府與服務學院(Bush School of Government and Service)經濟學副教授路易斯(Eric Lewis)指出，有電費帳單、瓦斯帳單的消費者和駕駛人勢必要多花錢，幸好德州自己生產的石油和天然氣很多，衝擊比較小，但是歐洲今年冬季的嚴寒加上天然氣短缺，居民已經多花能源費用，如果俄羅斯主動減少甚至斷絕天然氣外銷，歐洲居民的暖氣費用會漲到天價。

彭博社(Bloomberg)報導，俄羅斯經由通過烏克蘭的管線輸送天然氣給歐洲，因為合約的關係這種活動會繼續，但如果烏克蘭武裝勢力將管線爆破來報復俄羅斯，情況會驟然改觀，不過時序已近春天，對歐洲居民的生活影響不會持續太久。

萊斯大學(Rice University)貝克研究院(Baker Institute)的科林斯(Gabriel Collins)指出，要對俄羅斯的經濟造成重創，當然是切斷俄羅斯的石油輸出，但這樣一來美國和全球盟邦也會受負面衝擊，因此拜登政府詳加考量後，沒有對俄羅斯祭出這個狠招。

俄羅斯 天然氣 德州

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