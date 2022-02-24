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怕病毒傳播 德州男子取賣場貨架刀具殺購物亞裔父子

編譯組／綜合報導
戈梅茲在山姆俱樂部取下貨架上的刀子，企圖殺害在購物的三名亞裔父子。(Midland法院檔案)
戈梅茲在山姆俱樂部取下貨架上的刀子，企圖殺害在購物的三名亞裔父子。(Midland法院檔案)

兩年前新冠疫情在美國初爆發時，德州米德蘭市(Midland)一名19歲男子在山姆俱樂部(Sam's Club)取下貨架上的刀子，企圖殺死在購物的三名亞裔父子，他23日(周三)在法庭上認罪，將被判處終身監禁。

2020年初COVID-19開始在美國出現，接著疫情大爆發，同年3月14日，當時19歲的西語裔青年荷西戈梅茲(Jose Gomez)，看到一位亞裔男子帶著兩個幼兒進入Sam's Club購物，不禁怒從心起，他跟在三名父子後面數分鐘，然後向店員詢問廚房刀具是在哪一個地方，他跑去那個陳列區，拿下一把鋸齒牛排刀(serrated steak knife)，他走向那名父親，先朝他臉上打了一拳，然後用刀刺他。

接著他跑回刀具區，取來一把八吋長的刀，朝那名6歲男孩的臉上砍去，把他的臉割破，差一點傷到眼睛，孩子的右耳被切成兩半，後顱骨的頭皮畫出一條長長的傷痕，頓時血流如注，一位員工前來企圖制止，被戈梅茲刺傷腿部。接著其他店員和顧客聯手把戈梅茲壓在地面上等候警察前來逮捕，這時戈梅茲還對父子三人大喊：Get out of America(滾出美國)。

在偵訊中戈梅茲表示他是要制止新冠病毒的傳播，他認為中國人(Chinese)會把這種病毒傳染給美國人民。事實上那三名父子是緬甸後裔(Burmese descendent)，那名2歲的孩子在事件中沒有受到人身傷害，但這種恐怖的記憶必然終身難忘。戈梅茲如今已21歲，他的餘生都將在牢裡度過。

亞裔 疫情 警察

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