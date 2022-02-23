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哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

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哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)
班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

芝加哥「班尼托.華雷斯社區高中」(Benito Juarez Community Academy High School)22日迎來了「改變人生的一刻」，非營利組織「希望芝加哥」(Hope Chicago)在擠滿學生的該校禮堂，驚喜宣布將提供全校約1700名學生未來大學四年全額獎學金，正為學費發籌的高四生羅沛茲(Kimberly Lopez)在台下喜極而泣，「我可以上大學了」。

羅沛茲說，她在校成績很好，希望以後攻讀工程科系，不過，她家中有五個兄弟姐妹，「我媽媽說，假使我要去念大學，她必須更努力工作才能供得起」，羅沛茲一直對此壓力沉重，「今天聽到這個消息，如釋重負」，她非常開心終於可以不用在擔心母親過勞與上學費用無著落之間掙扎。

「希望芝加哥」是以促進芝加哥公校系統(CPS)學生與家長接受高等教育為宗旨的非營利組織，執行長傑克森(Janice Jackson)為前任芝公校總監，她說，經過一年多的籌備與募款，該組織已經獲得數千萬捐款，預計第一波將提供芝城公校約4000名學生，以及學生的一位家長或監護人完成大學學業。

她表示，該組織籌款目標為10億元，最終希望可以協助2萬4000名學生以及6000名家長獲得全額獎學金去念大學。

「希望芝加哥」第一筆善款2000萬，是由慈善家卡登斯(Pete Kadens)與柯尼格(Ted Koenig)捐出，卡登斯22日向班尼托高中的學生宣布該項大好消息時，擠滿禮堂的學生紛紛站起來歡呼尖叫，有的雙手掩臉不敢置信。

「希望芝加哥」將提供該校1670名學生到20所伊州大學或培訓機構全額獎學金，學費、雜費、食宿費都將囊括在內，目前該組織還沒有公布詳細的20所高校名單，但香檳伊大(UIUC)、伊州州大都確定會在獎學金範圍內。這項獎金特別之處，除學生外，也將提供學生的父親或母親免費上大學或參加職業培訓項目。

傑克森說，她擔任CPS總監期間，深刻認識到學生們的困境，而「希望芝加哥」想通過學生、家長接受更好教育，找到更好工作，來解決跨世代的貧窮問題，「只要家庭好了，社區就會好」。

目前除了班尼托高中外，位於加菲爾德公園(Garfield Park)區的Al Raby高中，也有資格獲得該組織的全額獎學金，至於其他三所高中也將陸續公布。

芝加哥 公校 教育

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