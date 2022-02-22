川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

德州 初選已迫在眉睫，檢察長(Attorney General)的選情最激烈，從這場選戰的結果可以看出共和黨 兩大政治派系間影響力的高下局勢，尤其是川普 與布希家族勢力對決。

現任檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)以逢迎川普出名，2020年總統大選結果揭曉後，帕克斯頓領導多州提出訟案，要把關鍵州的選舉結果翻轉，訟案雖然失敗，但他對川普的「赤膽忠心」深得讚賞，因此川普在這次選舉中大力給他背書。去年1月6日國會暴動發生前，帕克斯頓也在白宮為川普站台，發表煽動群眾的演說。

3月1日的黨內初選中，布希家族的第四代政治人物喬治P.布希也參選，他已擔任德州土地委員會主席(Texas Land Commissioner)兩屆，是積極挺川的共和黨員，他雖然極力爭取川普的背書但沒有得到，最後仍堅持要挑戰帕克斯頓。布希政治皇朝(Bush political dynasty)已產生兩位總統、一位副總統、一位聯邦參議員、兩位州長和一位國會眾議員。

這場選戰現在變成川普勢力和布希勢力之間的較勁，帕克斯頓以連任身分照理應該佔優勢，又有川普背書，但他已被聯邦以證券詐欺罪名起訴，又被聯邦調查局以貪腐嫌疑立案調查。另外兩名參選的共和黨人是國會眾議員路易苟默特(Louie Gohmert)和德州最高法院前大法官伊娃古茲曼(Eva Guzman)。

有鑑於德州保守勢力大興的現狀，共和黨的四名候選人都打著偏右的旗號，但帕克斯頓的對手們都比他更偏激。前總統小布希(George W. Bush)對川普鄙視至極，川普也多次對小布希發出不敬之詞，這場選舉結果將是兩派鬥爭的具體呈現，輸贏有重大的指標作用。以目前的民調來看，帕克斯頓和喬治P.布希的得票率都不會超過50%，因此兩人或在5月還要做一場競逐(runoff)。