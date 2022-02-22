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川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

編譯組／綜合報導
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

德州初選已迫在眉睫，檢察長(Attorney General)的選情最激烈，從這場選戰的結果可以看出共和黨兩大政治派系間影響力的高下局勢，尤其是川普與布希家族勢力對決。

現任檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)以逢迎川普出名，2020年總統大選結果揭曉後，帕克斯頓領導多州提出訟案，要把關鍵州的選舉結果翻轉，訟案雖然失敗，但他對川普的「赤膽忠心」深得讚賞，因此川普在這次選舉中大力給他背書。去年1月6日國會暴動發生前，帕克斯頓也在白宮為川普站台，發表煽動群眾的演說。

3月1日的黨內初選中，布希家族的第四代政治人物喬治P.布希也參選，他已擔任德州土地委員會主席(Texas Land Commissioner)兩屆，是積極挺川的共和黨員，他雖然極力爭取川普的背書但沒有得到，最後仍堅持要挑戰帕克斯頓。布希政治皇朝(Bush political dynasty)已產生兩位總統、一位副總統、一位聯邦參議員、兩位州長和一位國會眾議員。

這場選戰現在變成川普勢力和布希勢力之間的較勁，帕克斯頓以連任身分照理應該佔優勢，又有川普背書，但他已被聯邦以證券詐欺罪名起訴，又被聯邦調查局以貪腐嫌疑立案調查。另外兩名參選的共和黨人是國會眾議員路易苟默特(Louie Gohmert)和德州最高法院前大法官伊娃古茲曼(Eva Guzman)。

有鑑於德州保守勢力大興的現狀，共和黨的四名候選人都打著偏右的旗號，但帕克斯頓的對手們都比他更偏激。前總統小布希(George W. Bush)對川普鄙視至極，川普也多次對小布希發出不敬之詞，這場選舉結果將是兩派鬥爭的具體呈現，輸贏有重大的指標作用。以目前的民調來看，帕克斯頓和喬治P.布希的得票率都不會超過50%，因此兩人或在5月還要做一場競逐(runoff)。

德州現任檢察長帕克斯頓(左)以逢迎川普出名。(Ken Paxton競選網頁臉書)
德州現任檢察長帕克斯頓(左)以逢迎川普出名。(Ken Paxton競選網頁臉書)

川普 德州 共和黨

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