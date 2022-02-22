我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「俄國是侵略者」 拜登宣布第一波金融制裁

俄准對外用兵 路透目擊者：軍車駛向烏克蘭邊界

密州夫殺華妻 今法庭承認虐嬰加判10年 累計刑期38年

特派員黃惠玲╱綜合報導
艾立吉殺害妻子紀夢奇案，年初由法官判刑28年，22日虐嬰罪成判處10年刑期。(美聯社)
艾立吉殺害妻子紀夢奇案，年初由法官判刑28年，22日虐嬰罪成判處10年刑期。(美聯社)

因殺害華裔妻子紀夢奇二級謀殺罪成，而於年初由法官判處28年刑期的密蘇里州男子艾立吉(Joseph Elledge)，22日當庭承認虐待兒童、一級危害兒童以及三級家庭暴力等三項罪名，法官對此另判監禁10年，這也意味著，艾立吉將累計服刑38年。

艾立吉22日穿著橘色囚衣、戴著手銬及腳鍊，出席了法庭聽證。有關他虐待兒童控罪的細節，法庭上並沒有公開，但根據大陪審團的起訴文件顯示，艾立吉被控曾經「故意抓住或毆打一名18歲以下的兒童，並造成兒童身體傷害」。

由該案的報警紀錄顯示，2019年10月初艾立吉妻子紀夢奇失蹤，當地警方雖然懷疑艾立吉涉案，但卻缺乏實證，警方後來是以虐童罪，將他逮捕歸案，警方當時的說法是，艾立吉毆打女兒的臀部，力度足以造成孩童淤傷，調查人員並在其ipad發現的女嬰淤傷照片、視頻做為佐證。

艾立吉直到2020年2月，才被控謀殺罪，紀夢奇的屍體，則到2021年3月才被發現。

檢察官奈特(Dan Knight)22日在法庭上表示，艾立吉承認虐童的認罪協議中，包括密蘇里州不會就艾立吉的二級謀殺罪，提出其他相關的重罪控訴，這些因此取消的控罪，包括遺棄屍體、竄改物證等。

辯方表示，根據認罪協議，如果他的謀殺案件獲得同意上訴，檢方將不以謀殺罪之外的其他罪名指控艾立吉。

艾立吉的律師在今年1月初，就其客戶艾立吉的二級謀殺罪提出上訴，根據法庭的網上紀錄，密蘇里州的上訴法院的確已經收到艾立吉所提出的二級謀殺上訴請求。

密蘇里州 紀夢奇 華裔

上一則

新州飲用水恐含鉛 影響18萬個家庭 已發通知

延伸閱讀

最高法院駁回上訴 川普無法阻止白宮檔案曝光

最高法院駁回上訴 川普無法阻止白宮檔案曝光
密蘇里州擴大擁槍權 聯邦控告妨礙執法

密蘇里州擴大擁槍權 聯邦控告妨礙執法
艾伯里案翻版 密州白人父子開車追逐射擊非裔送貨員

艾伯里案翻版 密州白人父子開車追逐射擊非裔送貨員

反疫苗男子死亡威脅温麟衍醫師 認罪面臨五年聯邦刑期

反疫苗男子死亡威脅温麟衍醫師 認罪面臨五年聯邦刑期
非裔慢跑男命案 法官駁認罪協議 父子兇嫌也反悔拒認罪

非裔慢跑男命案 法官駁認罪協議 父子兇嫌也反悔拒認罪
「受害者家屬應有發言權」 槍殺非裔男 法官拒白男認罪協議

「受害者家屬應有發言權」 槍殺非裔男 法官拒白男認罪協議

熱門新聞

美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
星巴克店員的暖心訊息，令德州媽媽感念。（Brandy Roberson推特）

「取下杯蓋」星巴克員工遞暗語替女兒解圍 德州媽暖心

2022-02-20 20:40
猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

賣車前 徹底清除這幾個地方 免招惹隱患

2022-02-21 20:28
Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（KHOU）

休士頓男子銀行被搶 朝搶匪車開槍 誤射9歲女童致死

2022-02-16 21:43

超人氣

更多 >
baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸

baby離婚黃曉明後大解放 霸氣秀性感美胸
Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增

Q&A：普亭為何要承認烏東2小國獨立？俄烏開戰風險大增
幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼
普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」

普亭發表全國談話：烏克蘭為「不可分割的一部分」
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中