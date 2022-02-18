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伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
瑞柏203學區日前已經鬆綁校園口罩令。(203學區臉書)
瑞柏203學區日前已經鬆綁校園口罩令。(203學區臉書)

伊利諾州第四區上訴法院17日深夜駁回州長普立茲克提出的校園強制口罩令上訴，法官做出此裁決，主要原因是日前伊州議會表決通過「暫停延長伊州學校的緊急強制口罩令」，法官主張，緊急強制令既然已經告一段落，州長無權繼續要求各校繼續戴口罩，學區也不再需要執行強制口罩令。

上訴法院裁決指出，之前巡迴法院認定無效的規定中，目前確實沒有一條仍然有效，加上緊急狀態已經過期，上訴方所提出的理由已不具意義。

伊州聖家蒙郡(Sangamon County)巡迴法院法官格里斯(Raylene Grischow)，是在月初批准了伊州南部檢察官德沃爾(Tom DeVore)的請求，暫停州長普立茲克的學校強制口罩令，此決定允許伊州學校可以將校園強制口罩令改列彈性措施；普立茲克在獲知該裁決後，立即委由伊州檢察長辦公室提出上訴。

不過，就在州長提出對校園口罩令暫停強制的裁決上訴同時，一個由共和黨與民主黨籍議員組成的立法委員會，15日針對伊州公共衛生廳提出延長防疫規定執行時間的要求投票，其中包括學校強制口罩令，該委員會否決了上述請求，這也意味著「學校強制戴口罩的規定告終」。

從2月初聖家蒙郡法官做出校園口罩令改彈性的裁決後，政府與反對者間反覆來回的爭執局面，讓坊間學區與家長十分困擾，也對究竟要不要讓孩子戴口罩上學無所適從，部分學區家長對學校取消口罩令表達抗議；也有一些選擇繼續戴口罩的學區，同樣引起不滿家長高聲反對；至於將口罩令改為彈性措施的學區，還是有人對此發出異聲，覺得「到底該戴或不戴」的作法，讓家長頭痛。

德沃爾所代表了伊州南部超過150個學區的學生與家長。而多個學區在格里斯的裁決公布後，陸續宣布將口罩令改為彈性實施，例如芝加哥西北郊的阿靈頓高第25學區、西郊艾姆斯特市(Elmhurst)的提莫西基督教學校(Timothy Christian Schools)、香柏(Schaumburg)54學區、歐藍德(Orland)135學區、惠頓(Wheaton)200學區、普蘭菲爾德(Plainfield)202學區、瑞柏203與204學區等。

口罩 學區 伊州

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