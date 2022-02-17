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陳巍是好移民、谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度再受關注

德州亞裔候選人線上論壇 18日晚發表政見

記者封昌明／休士頓報導
所有亞裔美國人參與這次初選的民眾，美華協會提供民眾投票時參考。（陳綺玲提供）
所有亞裔美國人參與這次初選的民眾，美華協會提供民眾投票時參考。（陳綺玲提供）

2022初選投票已經開始！這次有超過30名亞裔美國人，正以參選提升社區聲音。18日(周五)晚上7點到9點，在所有亞太裔候選人將在網路論壇上與大家會面！相關連結請點擊https://bit.ly/2022aapicandidateforum。

美華協會前會長陳綺玲表示，這次初選非常重要，因為每個政黨的獲勝候選人都將進入11月的大選，直接影響2024年總統年和亞裔社區的狀況。

亞裔美國人是德州快速增長的人口之一，然而近年來，我們正面臨越來越多的仇恨犯罪、暴力和歧視。德州立法機關通過使用2020年人口普查數據重新劃分選區，不僅削減和分裂了社區，例如在人口稠密的糖城地區，而且從今年開始，通過更嚴格的規則和選民壓制策略，使投票變得更加困難。

這促使更多的亞裔美國人候選人出來競選聯邦、州和縣各級的公職，這可以為我們的社區帶來更多的聲音和代表權。其中多數是民主黨候選人，約四分之一是共和黨人。繼2018年和2020年的趨勢後，今年是亞裔社區公民活動創紀錄的一年。

為了提高社區意識和主要參與度，賦權社區倡議 (ECI, ecicollaborative.com)與休士頓的亞裔美國人組織聯盟一起，將於18日晚7點為這些候選人舉辦一個網上候選人論壇。 休士頓美華協會OCA-Greater Houston、Emgage、United Chinese American、Woori Juntos、APAPA Houston、Houston 8020、SAAVETX、WiseUp TX 和合作夥伴組織將參加此次活動。

2022年德州初選的提前投票時間為2月14日(星期一)至2月25日(星期五)。選舉日是3月1日。這次的候選人論壇將於2月18日星期五舉行，在提前投票的唯一周末之前，鼓勵社區參與。

請查看縣選舉網站，了解投票地點、時間和選票樣本（例如，HarrisVotes.con 和FortBendVotes.org）。休士頓紀事報和德州論壇報報導了選舉和候選人背書。其他主要的民間組織，例如女性選民聯盟 (https://www.vote411.org/texas) 也有資源指南。

活動報名：https://bit.ly/2022aapicandidateforum。候選人論壇活動頁面：https://fb.me/e/1LLvdL20C、媒體聯繫人：[email protected]

歡迎選民加入2月18日網上論壇。（陳綺玲提供）
歡迎選民加入2月18日網上論壇。（陳綺玲提供）

亞裔 投票 德州

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