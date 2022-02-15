5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

密爾瓦基威斯康辛大學(University of Wisconsin-Milwaukee)前華裔教授劉悅(Yue Liu，音譯，41歲)，日前在聯邦法庭承認詐騙 多名中國研究生與訪問學者，根據訴狀，劉悅在2016年到2020年間，打著可協助取得研究助理職位減免學費的幌子，收取中國生每人約三萬費用，多年來累積金額達110萬。

劉悅又名Troy Liu，密爾瓦基威大發言人強森(Michelle Johnson)表示，劉悅在2009年加入威大擔任助理教授，後升等為土木與環境工程教授直到2021年，詐騙案進入司法程序後，劉悅已離職，她特別感謝聯邦檢察官辦公室協助學生爭取賠償。

根據日前聯邦法院的認罪協議顯示，劉悅在2016年成立了「威大國際教育 基金會有限公司」(UW International Education Foundatiom LLC)，2017年該公司改名為「威斯康辛國際教育有限公司」(Wisconsin International Education LLC)，劉悅透過該公司，向國際學生承諾取得密爾瓦基威大的研究所入學資格，而且會幫助留學生拿到一些花費的減免。然而只要在研究所擔任研究助理的研究生，原本就可以免除一些例如學費等主要費用。

劉悅還使用了懷亞特(Ian Wyatt)的英文姓名，並自行印製了帶有密爾瓦基威大字樣的信紙，劉悅向調查人員說，之所以取了外國姓名，是因為中國學生不會相信一個有中文名字的人。

紀錄顯示，劉悅為持有美國綠卡 的中國公民，多年來共有20多名來自中國的研究所學生參加該公司的項目，這些學生加入後，必須先將一筆錢會到威斯康辛國際教育公司，認罪協議指出，2016到2020年間，劉悅藉此管道共收到110萬元。

法庭文件顯示，劉悅虛構一個位於中國的公司，打著與UWM合作的名號，向受騙學生發出一份假造的贊助研究協議來掩蓋他的欺詐行為。

中國學生們匯給劉悅的款項，一部份用於支付劉悅個人費用，一部份則透過虛構的中國公司，支付密爾瓦基威大特定的研究費用。

一名劉悅的親戚參加了劉悅的項目，成為UWM的研究助理；還有好幾個中國訪問學者，在支付劉悅費用後，也到該大學進修訪問。

參與劉悅項目的部分學生陳述，他們在上海參加了劉悅舉辦的UWM說明會，並相信其公司可協助減免學費，才繳錢申請到威大就讀，然而他們到學校後，從其他同學那邊了解到，研究生每年要花到三萬元屬於「不尋常」，而且也才知道該項目並不隸屬於UWM。

劉悅向調查人員承認，密爾瓦基威大不知道他從這些學生身上獲得利潤，但他表示，這是中美文化間的區別，「你不了解中國文化，這也是這家公司存在的原因」。

劉悅罪名為電信詐騙，最高可判處20年徒刑，罰款最高可達25萬元，另一項「非法貨幣交易罪」最高可處10年監禁，罰款最高25萬。