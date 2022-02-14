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猶他中國留學生用海洛因毒殺同鄉女友 明天將出庭

編譯洪毅／綜合14日電
猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)
猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，來自中國的26歲研究生王浩宇(Haoyu Wang，以下均音譯)上周涉嫌以注射海洛因的方式，殺害同樣來自中國的19歲國際新生董芝帆(Zhifan Dong)；王浩宇聲稱他們相約吸毒自殺，注射海洛因是「助她解脫」，以履行「自殺協議」。

根據王浩宇的口供，他是與同居女友董芝帆一起相約自殺，還曾簽下自殺協議；在暗網上購買毒品及吸食器具後，兩人到汽車旅館一起吸食海洛因，而董芝帆在吸食後開始嘔吐、意識不清、呼吸沉重等，因此王浩宇決定注射高劑量海洛因以「助她解脫」。

王浩宇將這些內容寫成電子郵件，寄給一名猶他大學教職員，還稱下次看到他跟董芝帆兩人的時候，兩人將都已死亡。

校方接到這封信後通知鹽湖城警局有威脅事件，而警方透過董芝帆手機定位，於11日上午6時循線找到他們的時候，醫護人員確認董芝帆已經死亡，王浩宇則安然無恙，儘管他供稱自己也注射了海洛因以試圖自殺。

王浩宇遭到警方指控故意殺人，目前遭到拘留而不得保釋；警方表示，此案將朝向「涉及家庭暴力的謀殺案」的方向偵辦。

王浩宇曾在今年1月被控家暴，在一間旅館打傷董芝帆，當時醫護人員形容這讓董芝帆頭上有「如鵝蛋般巨大的腫包」；根據法庭卷宗，王浩宇因為被判定為「暴力犯罪低風險群」而得以飭回，目前仍在等候法院審判，下次出庭日為16日。

猶他大學校方在新聞稿中對董芝帆的家人表示哀悼，並對她的好友及同學表示慰問，指任何剛進入成年世界的生命消逝，都是一場「毀滅性的悲劇」；校方還特別提到家庭暴力的不幸事件愈來愈多，甚至已開始在大學校園內出現。

雖然校方還說，校園並沒有面臨「持續性的威脅」；但是此案標誌著猶他大學自2016年以來第七起涉及教職員工生的兇殺案，這七起凶殺案中，四起與家庭暴力事件有關，還有另外一起涉及中國學生：2017年萬聖夜前夕，23歲留學生郭宸瑋(Chenwei Guo)在學校後門遭遇劫車，還被嫌犯開槍打死。

家暴 旅館 暴力犯罪

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