我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

俄羅斯2/16攻烏？ 普亭親滅火：願續與美國對談

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸了950萬元

編譯組／綜合報導
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

外號「床墊麥克」（Mattress Mack）的德州連鎖家具店Gallery Furniture創辦人麥肯維爾（Jim McIngvale），在13日於洛杉磯舉行的第56屆超級盃（Super Bowl）美足賽的賭注中，損失創紀錄的950萬元。

根據Chron.com報導，麥肯維爾是體育博彩界常客，他於上周投注450萬元，押注辛辛那提猛虎隊（Cincinnati Bengals）為本屆超級盃冠軍。

由明星四分衛布洛（Joe Burrow）和接球手切斯（Ja'Marr Chase ）領軍的猛虎隊，在對陣洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）隊的比賽中，落後4.5分。

若猛虎贏得比賽，在Gallery家具購買3000元或以上的床墊套裝或躺椅家具的顧客，將能享受退款，麥肯維爾也將贏得770萬元賭注。

然而，13日晚間，孟加拉虎隊以23-20輸給公羊隊，公羊隊接球員庫普（Cooper Kupp）兩次觸地得分，獲得該場比賽最有價值球員。

「床墊麥克」在超級盃賽前出示他下注的訊息。(床墊麥克推特)
「床墊麥克」在超級盃賽前出示他下注的訊息。(床墊麥克推特)

今年至今，麥可維爾在體育博彩、NFL季後賽和全國大學足球冠軍錦標賽中，共輸掉1540萬元。他在去年贏得346萬元獎金，當時在第55屆超級盃中，正確的押注坦帕灣海盜隊（Tampa Bay Buccaneers）擊敗堪薩斯酋長隊（Kansas City Chiefs）。

超級盃 洛杉磯 足球

上一則

超級盃SoFi球場建築設計 出自這位帥哥之手

下一則

猶他中國留學生用海洛因毒殺同鄉女友 明天將出庭

延伸閱讀

超級盃冠軍洛杉磯公羊隊勝利遊行16日將盛大舉行

超級盃冠軍洛杉磯公羊隊勝利遊行16日將盛大舉行
洛杉磯公羊隊球迷13日晚慶祝演變為暴力

洛杉磯公羊隊球迷13日晚慶祝演變為暴力
超級盃／大學一度等不到獎學金 庫普翻身MVP無怨

超級盃／大學一度等不到獎學金 庫普翻身MVP無怨
23：20 超級盃超級神 公羊最後1分鐘逆轉勝擒猛虎

23：20 超級盃超級神 公羊最後1分鐘逆轉勝擒猛虎
超級盃／詹姆斯現身比賽現場 high到熱舞畫面被捕捉

超級盃／詹姆斯現身比賽現場 high到熱舞畫面被捕捉
無懼疫情 超級盃球迷擠爆餐廳

無懼疫情 超級盃球迷擠爆餐廳

熱門新聞

房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小組救回岸邊。(芝消防局推特)

步步驚心 芝大亞裔生漫步結冰湖 消防隊陸空大陣仗救援

2022-02-07 11:38
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

2022-02-09 15:37
13歲女孩在德州染疫導致嗅覺錯亂。(KETV／CHRON.com)

媽媽做菜臭水溝味難下嚥 少女德州染疫錯亂醫師束手

2022-02-08 18:02
德州艾爾帕索已成功測試機器狗巡邏邊境。(Ghost Robotics網頁)

這下子更沒「人性」了 德州成功測試機器狗執行邊防

2022-02-10 19:44

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博

冬奧／摘金遭中網友掀辱華黑歷史 陳巍：我不用微博
超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠

超級盃／「球給庫普」公羊逆轉猛虎 睽違23年奪冠
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1