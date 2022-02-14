超級盃SoFi球場建築設計 出自這位帥哥之手

SoFi球場整個屋頂也像一塊大看板。(SoFi Stadium)

今年超級盃 的SoFi球場(SoFi Stadium)讓全球觀眾大開眼界，它的設計師出身於聖安東尼奧，美足達拉斯牛仔隊(Cowboys)的主場也是他設計。

13日(周日)舉行的第56屆超級盃，球賽可說是歷年來最精彩比賽之一，SoFi球場則絕對是人類歷史上最令人驚豔的比賽場地，它的外型像一座科幻電影中的太空站，充滿了前瞻未來的氣氛，半透明屋頂讓南加州 的熾烈陽光變得柔和許多，整個屋頂也像一塊大看板，可以編排更種花樣，快要降落在洛杉磯國際機場(LAX)的客機上，旅客可以欣賞到艷麗的影像。

它的設計師蘭斯艾文斯(Lance Evans)1999年畢業於聖安東尼奧的邱吉爾高中(Churchill High School)，他如今是全球運動賽事場地最出名的建築師，過去的大作包括牛仔隊的AT&T球場、明尼蘇達州維京人(Vikings)的全美銀行球場(U.S. Bank Stadium)。這次的超級盃讓他聲名更加遠播，許多媒體刊登了他年輕英俊的照片。

SoFi球場耗資50億美元，奢華之外還考慮到環保的因素，譬如它的球賽場地沒有空調，但在終年白天艷陽高照的南加 州，觀眾在場內並不會覺得熱，屋頂上的特殊通風口打開時，可以導入從球場西邊太平洋上吹來的清涼海風。

艾文斯指出，他從4歲起就夢想要當建築師，小時候喜歡堆積木，稍微長大一點開始在自家後院建城堡、搭樹屋，河邊步道(River Walk)、阿拉莫高地(Alamo Heights)和威廉國王區(King William District)那些漂亮的房子都給他許多啟發，里卡多雷哥瑞塔(Ricardo Legorreta)設計的中央圖書館(Central Library)更是他最鍾愛的建築之一。

艾文斯如今住在南加州，他的父母還是住在聖安東尼奧，每當他回到中德州，他一定會光顧阿拉莫咖啡屋(Alamo Cafe)，他說那裡的托提亞餅(tortillas)和起司(queso)全世界最棒。