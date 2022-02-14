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圖輯／芝華埠新春遊行湧人潮 伊州長與芝市長讚華社抗疫有成

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州州長普立茲克(左六)、芝加哥市市長萊特福特(右六)均全程參與了華埠新春遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州長普立茲克(左六)、芝加哥市市長萊特福特(右六)均全程參與了華埠新春遊行。(特派員黃惠玲／攝影)

去年因新冠疫情停辦的芝加哥華埠春節遊行，13日恢復推出，儘管氣溫寒冷，仍吸引大批華洋民眾湧入圍觀，包括伊利諾州州長普立茲克、芝加哥市市長萊特福特等均全程參與遊行，兩人除祝賀新春外，一致肯定華裔社區抗擊新冠疫情的勇敢堅毅及成果，同時重申絕對不會容忍族裔歧視存在。

主辦遊行的芝加哥華埠特別委員會表示，這次遊行有15個遊行隊伍、十部花車、四個鼓號樂隊以及五組舞龍舞獅共襄盛舉。遊行隊伍準時在下午1時從永活街夾24街口朝北出發。

領頭遊行隊伍的成員，包括普立茲克、副州長史特拉頓(Juliana Stratton)、萊特福特、伊州國會眾議員戴維斯(Danny Davis)、伊州財長方仲華、伊州州眾議員馬靜儀、中國駐芝加哥總領館總領事趙建、副總領事邊志春，以及芝加哥25區區長盧漢士、11區區長唐信、駐芝加哥台北經濟文化辦事處副處長李唯誠，還有華商會主席麥克肖恩(Patrick McShane)與董事長梅施美英、華聯會主席鄭征，美亞健康協會行政主任劉紅、戴維斯亞裔顧問馬森柱、福建商會會長黃寶章等，個個披上紅彩帶、手持虎年娃娃沿路向民眾拜年。

普立茲克致詞時說，華埠過去兩年成功抗擊疫情的表現，對整個伊州非常重要，他說，伊州團結一致對抗新冠疫情的表現，就像老虎面對挑戰的無懼，而疫情期間，亞裔遭受身體或語言的攻擊，讓民眾感到不安，「我想再次表達伊州對於亞裔仇恨的零容忍」，他說，春節遊行展現了華裔社區的豐富文化，同時也送出大家團結一致，以族裔文化自豪的強烈信號。

在2020年疫情爆發前，曾出席當年華埠新春遊行，為民眾與商家打氣的萊特福特表示，華埠是遭受到新冠疫情打擊最大的社區之一，對於芝加哥人來說，華埠更是安全且非常重要的社區，「我非常開心看到這麼多人參與春節遊行」，她說，芝城華埠是全美中國城中發展最好、且最具活力的代表，「我們一定要盡全力保存這項成績」。萊特福特再次提到，「攻擊亞裔，就是攻擊全芝加哥市民」，並承諾一定會與華裔社區站在一起。

盧漢士尤其提到，芝加哥華埠一帶很快就會出現全市第一個亞裔為多數的選區，這是所有人共同努力的成果。趙建致詞時則提到，華埠春節遊行是芝加哥的華人社區對繁榮、和諧和持續成功的堅定承諾，駐芝中領館將繼續與在芝加哥的朋友共同努力，支持社區，支持芝城的繁榮與和諧，支持中美友誼與合作發展。戴維斯、方仲華、李唯誠、麥克肖恩等人，也陸續致詞恭賀新春。

熱鬧遊行為華埠帶來川流不息人潮與車潮，也讓人看到芝城疫情緩解、商機重現的希望。

遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠春節遊行為華埠帶來疫情爆發兩年多來的難得人潮。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠春節遊行為華埠帶來疫情爆發兩年多來的難得人潮。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
舞獅吸睛。(特派員黃惠玲／攝影)
舞獅吸睛。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州眾議員馬靜儀(左)與華商會董事長梅施美英(右)向大家拜年。(特派員黃惠玲／...
伊州州眾議員馬靜儀(左)與華商會董事長梅施美英(右)向大家拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行最後施放五彩禮炮。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行最後施放五彩禮炮。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州長普立茲克(右三)、芝加哥市市長萊特福特(右一)均參與了華埠新春遊行。(特...
伊州州長普立茲克(右三)、芝加哥市市長萊特福特(右一)均參與了華埠新春遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)

遊行 芝加哥 華埠

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