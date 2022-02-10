我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市房租開年狂飆 供不應求閒置房源驟減超80%

外交官紐約遇襲受傷 韓國籲美國警方調查

芝市28日起 室內免戴口罩 停查疫苗卡

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市衛生局宣布，28日起進入餐館、健身房等室內營業的商店時，不再要求商家查驗顧客疫苗卡。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市衛生局宣布，28日起進入餐館、健身房等室內營業的商店時，不再要求商家查驗顧客疫苗卡。(特派員黃惠玲／攝影)

在伊利諾州州長普立茲克宣布取消室內強制口罩令後，芝加哥市衛生局10日也公告指出，將與州府同步，從2月28日起，取消餐館、酒吧、健身房等商業營運場所的室內口罩令，同時也會停止要求商家檢查顧客的疫苗卡。

芝衛生局表示，室內口罩令與查驗疫苗卡為目前該市施行的主要防疫措施，不過，隨著確診人數，尤其是染疫住院率大幅減少，經評估後決定緊跟州府的口罩令撤銷方案，從28日開始，不再強制要求餐廳、健身房等商家執行室內口罩令。

衛生局說，今年1月3日起施行的另一項防疫措施，即年滿五歲及以上者，進入餐館、酒吧、健身房與各種室內公共場合時，必須出示完全接種的疫苗卡的規定。也將從28日起停止實施。

至於公共交通工具、長照機構、醫療診所，以及學校，芝市也與州府一致，繼續維持強制口罩令。

芝城華埠餐館業者聽到即將取消查驗疫苗卡，幾乎都鬆了一口氣，一家東北菜餐廳東主說，「檢查疫苗卡比戴口罩更困擾商家」，他表示，顧客戴口罩與否在進門時就可以判別，但自從衛生局強制要求查驗堂食顧客疫苗卡後，多次出現同一組進入餐館用餐客人，有人沒帶疫苗卡而導致一起來的親友只得取消用餐的狀況。

這位業者說，查驗疫苗卡實施初期，曾經遇到疑為市府到餐館抽查是否確實執行的臥底人員，「一次違規可能會罰好幾千」，所以餐館根本不敢敷衍查驗。

庫克郡衛生局也宣布，月底開始取消室內強制口罩命令，同時也不再要求商家查驗顧客疫苗卡，不過，郊區仍有幾個城鎮表示將對當地疫情審慎評估後，再決定是否跟進，這些城鎮包括Evanston、Skokie、Oak Park、Stickney。

口罩 疫苗 健身

上一則

零確診才安心 多數華人仍繼續戴口罩

下一則

疫情趨緩 兒童接種普及 霍根要求州教委撤銷口罩令

延伸閱讀

零確診才安心 多數華人仍繼續戴口罩

零確診才安心 多數華人仍繼續戴口罩
Omicron的「妹妹」傳染力高33% 更能躲避疫苗

Omicron的「妹妹」傳染力高33% 更能躲避疫苗
室內公共場所、私企 口罩令解除…校園續維持 下月再評估

室內公共場所、私企 口罩令解除…校園續維持 下月再評估
渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪

渥太華白色恐怖… 擔心遭反疫苗示威者報復 居民拒受訪
灣區11縣鬆綁室內口罩令 衛生局：戴口罩還是安全

灣區11縣鬆綁室內口罩令 衛生局：戴口罩還是安全
伊州室內口罩令2/28起解除 學校、監獄…除外

伊州室內口罩令2/28起解除 學校、監獄…除外

熱門新聞

休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

2022-02-09 15:37
一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小組救回岸邊。(芝消防局推特)

步步驚心 芝大亞裔生漫步結冰湖 消防隊陸空大陣仗救援

2022-02-07 11:38

超人氣

更多 >
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名
世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒