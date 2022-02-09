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反疫苗男子死亡威脅温麟衍醫師 認罪面臨五年聯邦刑期

孫靖洋
一名反疫苗男子向華裔專欄作家温麟衍醫師，發出死亡威脅，認罪後面臨五年聯邦刑期。 (美聯社)
一名反疫苗男子向華裔專欄作家温麟衍醫師，發出死亡威脅，認罪後面臨五年聯邦刑期。 (美聯社)

【達拉斯訊】達拉斯地區一名反疫苗男子，向倡導打疫苗的知名華裔專欄作家、CNN評論員温麟衍醫師，發出帶有種族歧視的死亡威脅，聯邦司法部8日宣布，這位無知之徒已經認罪，最高可判處五年監禁。

聖安東尼奧快捷新聞(San Antonio Express News)報導，根據司法部公布文件，51歲的奧伯利市(Aubrey)居民史考特哈里斯(Scott Eli Harris)，用他的手機向Dr. Leana Wen(温麟衍醫師，音譯)發死亡威脅訊息，他宣稱自己是家族中第五代的軍人，是一名神槍手，明白宣示要用12號口徑長槍將她殺害。

為了保障溫醫師的隱私，法庭文件上只稱她為Dr. L.W. ，該報查證後指出那是溫麗娜醫師。出生在上海的她，曾任馬里蘭州巴爾的摩市(Baltimore)公共衛生局長，大力倡導打疫苗預防COVID-19，常在華盛頓郵報和CNN等媒體上發表意見。

聯邦司法部民權部門(Civil Rights Division)發言人克拉克(Kristen Clarke)指出，在疫情大流行之中，公衛官員與醫護人員竭盡心力保障大眾安全，他們應該得到感激與尊重，如果有人想用種族歧視、暴力死亡做為手段，讓他們不敢憑良心發表客觀意見，執法單位絕對不會容忍，即使歹徒被控罪以後宣告自己有憲法保障的言論自由，也不免逃過法律制裁，因為言語威脅就是犯罪行為。

哈里斯因為接受了執法單位的認罪協議，不需要經過庭審，也會得到一點減刑優惠，但仍有可能被判長達五年的徒刑，法官將在4月21日宣判刑期。

種族歧視 司法部 疫苗

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