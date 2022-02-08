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3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

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3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

記者胡玉立／綜合報導
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。圖為哈佛校園。(美聯社)
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。圖為哈佛校園。(美聯社)

三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提告，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫(John Comaroff)多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。在學界受推崇的科馬洛夫，在學生提控前透過律師全然否認所有指控，並強烈反對哈佛「未能給我公平程序和尊重我的學術判斷。」

這場爭論已導致學界分裂。幾天前，哈佛和全球其他大學90多名學者連署公開信為科馬洛夫的品格辯護，讚揚他的聲譽和指導；但另有約50名哈佛學者7日晚發表公開信，批評替科馬洛夫辯護的人太快接受律師辯解內容；這50多名學者多數是終身教授。

控告哈佛的其中一位研究生莉莉亞·基爾本(Lilia Kilburn)表示，這起訴訟核心是科馬洛夫的「矯正性強姦」言論。

她表示，人人尊敬的人類學家和南非專家科馬洛夫是她的指導教授，一天她造訪他辦公室時，他親吻她的嘴，為轉移注意力，她當場告訴他，那個夏天她曾和同性伴侶一起旅行；科馬洛夫於是大談「若在非洲某些地區被人發現是女同性戀，會如何遭受『矯正性強姦』，甚至被殺。」基爾本回憶道，科馬洛夫「以一種享受的語氣」說這些話，「這不是正常辦公時間的建議。」

基爾本和另兩位女研究生提出這場訴訟，其實是一年多來對科馬洛夫的指控遭迴避之後的最新出擊。

哈佛大學曾為學生投訴展開調查；校方調查認為，科馬洛夫的「口頭行為」違反學校有關性騷擾、基於性別的騷擾和專業行為準則；但校方並未發現科馬洛夫須為不必要性接觸負責。科馬洛夫後來至少在春季學期休了行政假，下學年還被禁止教授必修課程。

90多位支持科馬洛夫的教授連署公開信認為，他有關「矯正性強姦」的討論，是合理警告基爾本即將實地工作地區的現況；他們「不解」為何基爾本要反對，因為「道德上必須提供相同建議」。信中也質疑哈佛決定對科馬洛夫進行調查，認為科馬洛夫面臨雙重危險，「作為教職員，我們必須了解必須遵守的規則和程序。」

另50位左右哈佛學者則發表公開信，批評那些力挺科馬洛夫的教授太快接受他的辯解，有可能會阻止其他學生挺身而出。

三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類...
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

性騷擾 哈佛大學 波士頓

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