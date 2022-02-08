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房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

編譯組／綜合報導
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

休士頓中城區(Midtown)有一間用11個貨櫃組建的單戶家庭住宅，附近居民覺得十分礙眼，但屋主表示完工以後會非常獨特美觀。

KHOU電視台報導，這間位於麥高文街(McGowen)的三層樓住宅，是威爾布羅(Will Breaux)八年的心血結晶，在目前房價和建材暴漲、一屋難求的德州房市中，威爾購地然後用舊貨櫃組建的方式，是自己掌控品質、成本與進度的另類辦法。威爾有建築方面的技術，每周用三天的時間來蓋自己的房子，另外還請了兩名幫手協助。

這座貨櫃屋室內面積有2500平方呎，地面的一層留有停兩部車的遮陰空間，頂層只有一個貨櫃，從那個房間走出去是一個很大的露台，一家人可以在露台上欣賞休士頓的天際線。在邀請電視台採訪的這天，是安裝中央冷氣機的重大里程碑，大約再過六周就可以遷入居住，一些裝潢的小工程還會繼續一段時間。

目前堆疊出的貨櫃各有原本的斑駁油漆，看起來一點也不美觀，附近居民不喜歡這種景象，但威爾指出，外牆的油漆是最後的工作之一，一旦除鏽工作完成漆上新油漆，這座建築物會比周圍的房子更漂亮，在他所畫出的示意圖中，展現出這座住屋的獨特風格。

在網路上有一些用舊貨櫃改裝成的既成小屋出售，買家只要有地方放置，就可以立即遷入居住。威爾指出，用11個貨櫃組建成一個住屋，這應該是目前唯一的一個，雖然興建的過程相當艱辛漫長，但這是他此生到目前為止最大的驕傲成就。

貨櫃屋露台可欣賞休士頓的天際線。(KHOU)
貨櫃屋露台可欣賞休士頓的天際線。(KHOU)

休士頓 德州 房價

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