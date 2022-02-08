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媽媽做菜臭水溝味難下嚥 少女德州染疫錯亂醫師束手

編譯組／綜合報導
13歲女孩在德州染疫導致嗅覺錯亂。(KETV／CHRON.com)
13歲女孩在德州染疫導致嗅覺錯亂。(KETV／CHRON.com)

內布拉斯加州13歲女孩到德州探訪親戚，回家後嗅覺味覺發生大錯亂，搞得她寢食難安，醫院檢測後發現那是染上新冠病毒的後遺症，但醫生也沒有治療的辦法。

黎根斯普林格(Reagan Springer)去年5月到德州的親戚家住了一陣，回家以後發現媽媽常做的好菜聞起來像臭水溝的味道，以前一天吃兩次也不厭的雞肉拉麵(chicken ramen)，現在連一口都吃不下去，但是純檸檬汁可以當水一樣一喝好幾杯，一點也不覺得酸。這明顯是不正常的現象，媽媽帶她去看醫師。

醫生沒看過這樣的病，先後試用抗生素、益生菌、胃酸逆流藥、鼻腔類固醇噴劑、鼻腔灌洗，但都沒有作用。後來內布拉斯加大學醫院的巴恩斯醫師(Dr. Christie Barnes)給她做COVID-19抗體檢測，發現她已經得過新冠病毒，根據她所敘述的時間，應該就是在德州被感染。

醫生指出這種病其實是有名稱的，叫做Parosmia(嗅覺錯亂)，是相當罕見的疾病，而且沒有可治的方法，幸好不會對健康有直接的衝擊。過去八個多月對黎根是很大的磨難，甚麼東西吃起來、聞起來都不對勁，完全失去了飲食的樂趣，而且經常受到強烈異味的困擾，但事實上那些味道對其他人而言卻很好聞。

巴恩斯醫師讓黎根在家自己做嗅覺訓練(olfactory training)，用很純的氣味來給大腦的嗅覺神經做校正，譬如檸檬油、薰衣草油(lavender oil)、桉樹油(eucalyptus oil)，這種訓練或許會發生重新突觸(re-synapses)的功用，讓嗅覺逐漸恢復正常。

德州 檢測 內布拉斯加州

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