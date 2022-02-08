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馬州推「補強針樂透」 斥200萬元動員民眾打針

記者張筠／馬州報導
馬州州長霍根宣布，完成接種者可參加總額200萬元的抽獎。(美聯社)
馬州州長霍根宣布，完成接種者可參加總額200萬元的抽獎。(美聯社)

馬州州長霍根(Larry Hogan)8日宣布「補強針樂透」計畫，給打完補強針的成人提供總額200萬元的獎金，所有已完成接種者自動進入抽獎系統，在為期12周的樂透活動中，每周有一人中獎，獎金5萬元到100萬元不等，此外州府也計畫給完成接種的學生提供獎學金，提高年輕人的接種率。

去年馬州實行「疫苗樂透」(VaxCash Promotion)活動，以200萬元的獎金動員民眾接種，今年再推針對補強針的VaxCash 2.0樂透計畫，從即日起的12周內，所有完成新冠疫苗接種並打完補強針的18歲及以上民眾都有機會獲獎。

根據樂透規定，每周將有一名幸運民眾中獎，第一周獎金50萬元，第二到第11周每周獎金5萬元，最後一周獎金100萬元，霍根表示，民眾越早完成接種，就能越早進入樂透系統，中獎概率也會提高。

霍根希望借此樂透活動讓民眾了解所有人都應接種補強針，「有人自認健康狀況良好，不需要打補強針，但只要滿18歲，不接種補強針就仍有很大染疫風險」，他也引用衛生數據，表示不打補強針染疫的概率是打針的兩倍，且不打補強針出現重症需住院的也是打針者的三倍。

當前馬州已有逾95%民眾接種至少一劑，且各項疫情數據顯示高峰已過，馬州住院人數已從上月的高峰近3500人下降至當前的1100多人，且陽性檢測率也從上月的近30%降至5.81%；雖然未來仍可能出現其他變種病毒，甚至傳染性更強，但基於目前掌握的防疫技術、資源和經驗，霍根表示馬州有信心應對未來挑戰。

馬州當前沒有執行口罩令，州府官員也鼓勵地方政府放鬆防疫，但霍根表示，不會像維州州長楊京(Glenn Youngkin)一樣要求公校撤銷口罩令，他認為州府沒有權利要求各地公校系統更改防疫規定。

馬州 防疫 口罩

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