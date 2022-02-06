施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

30歲的休士頓 義工消防員葛萊特利（Thomas Gerald Golightly）涉嫌在17天內，對一名未成年少女進行十多次性侵 。日前他遭警方逮捕，並被指控嚴重性侵，與對兒童進行性侵等罪名。

KHOU 11電視台報導，根據法庭紀錄，這名16歲受害者向其就讀的學校提出強烈申訴。根據報告，該少女在17天內，報告多起不同的性侵事件。

檢察官 指出，葛萊特利在2021年12月18日至2022年1月5日期間，至少對女孩進行15次性侵犯。他被Deer Park警局逮捕後出庭。

檢察官在聽證會上，描述葛萊特利暴力性侵過程，指出「使用致命武器（打刀放在申訴人喉嚨上）。」

法庭文件稱，這名16歲少年在位於Deer Park的學校內發表談話，她說認識她父母親的一名友人對她性侵，擔心自己可能因此懷孕。

Deer Park警局證實葛萊特利是休士頓東南部消防局一名義消。他的保釋金為17萬5000元，保釋條件包括不得與受害者接觸，不能進入受害者居住、工作或上學方圓200呎範圍內，也不能與17歲以下未成年有任何接觸，除了十歲殘疾兒子外。

目前他仍關押於哈里斯監獄，下次出庭時間預計為2月28日。