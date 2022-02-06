我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶春節半夜放鞭炮 嚇醒退伍軍人「以為回到戰場」

「花滑摔了」美國華人歸化選手 遭中國網民狠酸

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

編譯組／綜合報導
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

30歲的休士頓義工消防員葛萊特利（Thomas Gerald Golightly）涉嫌在17天內，對一名未成年少女進行十多次性侵。日前他遭警方逮捕，並被指控嚴重性侵，與對兒童進行性侵等罪名。

KHOU 11電視台報導，根據法庭紀錄，這名16歲受害者向其就讀的學校提出強烈申訴。根據報告，該少女在17天內，報告多起不同的性侵事件。

檢察官指出，葛萊特利在2021年12月18日至2022年1月5日期間，至少對女孩進行15次性侵犯。他被Deer Park警局逮捕後出庭。

檢察官在聽證會上，描述葛萊特利暴力性侵過程，指出「使用致命武器（打刀放在申訴人喉嚨上）。」

法庭文件稱，這名16歲少年在位於Deer Park的學校內發表談話，她說認識她父母親的一名友人對她性侵，擔心自己可能因此懷孕。

Deer Park警局證實葛萊特利是休士頓東南部消防局一名義消。他的保釋金為17萬5000元，保釋條件包括不得與受害者接觸，不能進入受害者居住、工作或上學方圓200呎範圍內，也不能與17歲以下未成年有任何接觸，除了十歲殘疾兒子外。

目前他仍關押於哈里斯監獄，下次出庭時間預計為2月28日。

性侵 休士頓 檢察官

上一則

受不了家長+政客 德州9學區總監辭職或退休

延伸閱讀

受不了家長+政客 德州9學區總監辭職或退休

受不了家長+政客 德州9學區總監辭職或退休

留監德州 極右民兵組織首腦羅茲提議遭駁回

留監德州 極右民兵組織首腦羅茲提議遭駁回
娛樂／「4男星」陷性侵醜聞 前途無「亮」

娛樂／「4男星」陷性侵醜聞 前途無「亮」
房產淨值 矽谷聖荷西全美第三 德州奧斯丁市榜首

房產淨值 矽谷聖荷西全美第三 德州奧斯丁市榜首
謊稱驗出新冠陽性 印度女子遭「陰道採樣」性侵

謊稱驗出新冠陽性 印度女子遭「陰道採樣」性侵
冬奧相見 國際奧會主席：彭帥若提性侵調查會支持

冬奧相見 國際奧會主席：彭帥若提性侵調查會支持

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
近日全美接獲越來越多因為誤觸或是誤食COVID檢測工具包中的液體試劑的案例。(記者林昱瑄／攝影)

新冠檢測劑含毒 誤當眼藥水 5歲童送醫

2022-02-02 07:11
Devin(左)高中時是田徑校隊的跑者，很快追上穿灰色上衣的嫌犯。(KTRK畫面截圖)

休士頓警匪追逐 飛毛腿路人助擒偷車賊

2022-01-30 14:40

超人氣

更多 >
谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議

谷愛凌出賽冬奧背負中國希望 仍難逃國籍爭議
金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手
捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦
3個因素…WHO：歐洲可能很快擺脫疫情

3個因素…WHO：歐洲可能很快擺脫疫情

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文