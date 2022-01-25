繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

德州 美墨邊界的田野上發現一具男屍，警方查出他是性侵 自己9歲繼女的嫌犯，他的兩位18歲繼子遭警方逮捕控罪，他們之間的關係令人眼花撩亂，許多殘暴邪惡的情節更勝過電影。

德州KSAT電視台報導，同是18歲的崔維諾兄弟(Alejandro and Christian Trevino)是同父異母的兄弟，但兩人都由現在的母親養大，9歲的妹妹跟兩人也不是同父同母，他們的母親後來嫁給42歲的金塔尼亞(Gabriel Quintanilla)。妹妹向哥哥指控繼父對她不當的撫摸，兩位哥哥和同年齡的朋友梅倫德茲(Juan Melendez)一起去繼父和母親的住所找繼父算帳，三位青年把金塔尼亞打了一頓，金塔尼亞徒步逃出家門。

三名青年一人徒步、兩人坐車把他追到一處公寓區，又把他打了一頓，接著其中兩人開著Dodge Charger跑車去換來一輛皮卡，第三度把金塔尼亞痛打一頓，把他丟上皮卡後面的載貨床，開到荒僻的田野把他棄置在那裏。那塊田地的主人第二天發現了屍體，警方調查後指出，從現場的跡象來看，金塔尼亞被丟在那裏的時候還沒有氣絕，他最後是因為頭部遭鈍器打擊的重傷而死亡。

警方指出，金塔尼亞死前已被警方通緝，他被控持續性侵兒童和家暴 的罪名。三名青年目前都因多項重罪名被關在希達爾戈縣監獄候審，KSAT新聞之下的讀者置評欄中，許多人為金塔尼亞遭痛打而死感到暢快，但也有人指出這個家庭的父母與子女關係混亂不堪。