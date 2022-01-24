他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

小學一年級非裔學生傑佛瑞泰勒在家中舉槍自殺。(KENS 5／KHOU)

聖安東尼奧東中央獨立學區 （East Central Independent School District）小學一年級非裔 學生傑佛瑞泰勒（Jeffery Taylor）兩年前於家中舉槍自殺，其母目前正狀告該學區。

KHOU 11電視台報導，泰勒的母親錢尼（Lakeshia Chaney）認為，雖然泰勒去世時不在校園內，但他在學校發生的事情，可能造成兒子於2019年聖誕節前四天，在家中自殺的原因。

「我看到我的孩子躺在那裡，就像他平時一樣」錢尼說，「但當我向左邊看時，我看到我的槍。」

錢尼在2020年5月，在代表該案的律師Blerim Elmazi和Bredric Berry建議下，接受KENS 5目擊者新聞（Eyewitness News）獨家採訪，講述兒子的死亡事件。

採訪中，錢尼說她兒子告訴她，學校孩子對他施以種族歧視 言論且欺負他。她聲稱他的老師忽略兒子的強烈抗議，導致其死亡。

錢尼說，她的兒子家中發現她藏在床下聖經盒中的槍支。她和丈夫傑梅因（Jermaine）說，他們對七歲男孩找到她的槍支武器承擔責任。

「他非常堅決的說不想回到學校。那天他求我」錢尼說，「他說，請不要把我送去學校，傑佛瑞的生命，被不公平的奪走了。」

在錢尼試圖幫兒子解決問題前，傑佛瑞在當年12月20日晚間，或21日凌晨，在臥室內開槍自殺。

在兩位律師協助下，錢尼在德州西區聯邦法院，對學區提起訴訟，指控學區種族歧視，無法指導患有注意力缺陷多動障礙的學生。

該訴訟稱，傑佛瑞是班上唯一非裔學去，成為持續被欺凌的目標。訴訟稱他的老師未按照學校政策要求，報告這些事。文件稱，他的老師甚至將他與其他學生隔離開，限制他的學習能力。

這兩位來自達拉斯與休士頓律師表示，該案的指控引起他們共鳴，且深擊他們良心。他們說，其他律師拒絕錢尼的委託，認為民事補救措施太具挑戰性且無法追求。

「有人需要替錢尼挺身而出」律師Elmazi說，「將焦點放在這個學區與他們的政策上。」

聖安東尼奧警局稱此槍擊事件是一悲慘事故，選擇不控訴其父母親。