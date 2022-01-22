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賓州3實驗猴子趁車禍逃跑 全數找回後遭安樂死

中央社／華盛頓22日綜合外電
載運實驗用猴子的卡車21日在賓州54號公路上發生車禍傾倒，造成三隻猴子趁機逃跑。圖為其中一隻猴子棲息於54號公路旁的樹上。(賓州警方提供)
載運實驗用猴子的卡車21日在賓州54號公路上發生車禍傾倒，造成三隻猴子趁機逃跑。圖為其中一隻猴子棲息於54號公路旁的樹上。(賓州警方提供)

一輛運送100隻猴子送到實驗室的卡車在賓州與另一輛卡車相撞，三隻猴子趁機逃脫，驚動警方進行搜索，但這三隻猴子找到之後已經被安樂死。

這起事故昨天下午發生於賓州丹維爾（Danville）附近，載著猴子的卡車當時正前往位於佛羅里達州的實驗室。

載運實驗用猴子的卡車21日在賓州54號公路上發生車禍傾倒，造成三隻猴子趁機逃跑。...
載運實驗用猴子的卡車21日在賓州54號公路上發生車禍傾倒，造成三隻猴子趁機逃跑。(美聯社)

警方在推特（Twitter）表示，幾隻猴子「從車禍現場逃到了周邊地區」。後來更呼籲民眾「切勿試圖尋找或捕捉這些動物」。

當地WNEP新聞網站報導，當局出動配有熱像儀的警用直升機來追蹤落跑的這幾隻食蟹獼猴，在地面的警察則使用強力手電筒尋找牠們的蹤影。

載運實驗用猴子的卡車21日在賓州54號公路上發生車禍傾倒，造成三隻猴子趁機逃跑。...
載運實驗用猴子的卡車21日在賓州54號公路上發生車禍傾倒，造成三隻猴子趁機逃跑。賓州警方出動尋找猴子。(美聯社)

賓州警方發布的一張照片顯示，一隻猴子在寒冷夜晚棲息於54號公路旁的樹上。

WNEP報導，警方團團圍住這隻猴子後，現場傳出三聲槍響，但不清楚警方用的是什麼武器。

最初警方告訴記者說，有四隻猴子開溜。

美聯社報導，兩輛卡車的司機都沒有受傷；WNEP則報導，負責運送這批猴子的司機已因這起車禍遭到起訴。

美國疾病管制暨預防中心發言人在回覆給美聯社的電郵中，並沒有解釋這三隻逃脫的猴子為何需要安樂死。

據「紐約時報」報導，食蟹獼猴又稱長尾獼猴，一隻售價可達1萬美元，且因被用於冠狀病毒疫苗研究而需求量大增。牠們在圈養環境中可活約30年。

賓州 車禍 警察

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