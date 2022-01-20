我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

費城3賊偷車未果 車主開槍射殺1人亡

編譯周芳苑／綜合報導
費城一合法持有槍枝的屋主18日早上看到三名竊賊試圖偷他的車，開槍打死其中一人。偷車賊用繩纜綁住汽車試圖拖走，圖為汽車從繩纜脫落，撞上一輛校車。(CBS費城地方電視台截圖)
費城一合法持有槍枝的屋主18日早上看到三名竊賊試圖偷他的車，開槍打死其中一人。偷車賊用繩纜綁住汽車試圖拖走，圖為汽車從繩纜脫落，撞上一輛校車。(CBS費城地方電視台截圖)

費城一合法持有槍枝的屋主，18日早上發現三名竊賊試圖偷他的車或車底的觸媒轉換器，因此對三匪開槍，造成一死。

FOX26費城頻道援引警方的話報導，這起汽車盜竊未遂案發生在18日上午8時17分左右，位於Cobbs Creek Parkway街道5800街區，三名男子接近受害車主的車輛。

另一電視新聞WPVI-TV援引消息人士的話說，嫌犯用黃色繩纜連接到汽車上，試圖拖走，恰巧屋主走到外面逮個正著。

警方說，受害車主合法擁有槍枝，持槍射殺其中一偷車嫌犯，經確認為52歲男子，他隨後被送往賓州長老會醫療中心(Penn Presbyterian Medical Center)，傷勢過重死亡。

消息人士稱，車賊企圖盜竊時，汽車從繩纜脫落滾到一輛校車側面，所幸無人受傷。據報導，當時學生正在校車上，有人看到他們被帶下車、搭上另一校車。

先前費城已發生一連串類似汽車盜竊未遂事件，受害車主面對偷車賊多反敗為勝。

FOX26報導，一名合法持槍的60歲男子13日槍殺一名試圖劫持他車輛的16歲男子，受害車主說，那名少年和同夥用槍指著他的臉，之後他拔槍射擊，少年受傷、被捕。

上周，32歲合法持槍車主午夜前坐在他的本田雅哥(Honda Accord)裡，一名18歲嫌犯用槍指著他，受害車主透過車窗開槍，多次擊中嫌犯，嫌犯後來被捕。

第三起事件發生在1月3日，兩男子劫持一名合法持槍的Lyft出租車司機。 司機開槍射擊兩名嫌犯，嫌犯受傷後不久被捕。

費城警察局長奧特洛(Danielle Outlaw)上周稱劫車事件增加是越來越令人不安；警方稱，新年以來，已收到近90起劫車事件報告。2021年共有757起劫車事件，比前一年增加 34%。

警方表示，為打擊劫車事件，警方將投入更多資源。

費城 汽車 警察

上一則

警察瞬間變臉成黑道 德州祖父母智破藉孫女勒贖來電

延伸閱讀

槍殺中國留學生鄭少雄 兇嫌拒絕認罪

槍殺中國留學生鄭少雄 兇嫌拒絕認罪
費城疫情食物計畫結束 20個月共發放87.8萬餐

費城疫情食物計畫結束 20個月共發放87.8萬餐
費城破獲假房契真賣屋 逮7嫌首領在逃

費城破獲假房契真賣屋 逮7嫌首領在逃
費城去年12月均溫45.3℉ 同月史上次高

費城去年12月均溫45.3℉ 同月史上次高
費城去年12月均溫45.3℉ 史上第二高的12月

費城去年12月均溫45.3℉ 史上第二高的12月
費城公寓大火12死 疑5歲童「玩火燒聖誕樹」釀災

費城公寓大火12死 疑5歲童「玩火燒聖誕樹」釀災

熱門新聞

芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
休士頓遊民沃克一度被家人認為身亡，竟成為當地英雄。 (KPRC電視畫面截圖)

家人以為他死了 德州遊民竟上了電視新聞成為英雄

2022-01-17 20:58
遊民在高速路橋下狹縫打造隱密「閣樓」做為棲身處。(KXAN電視台畫面截圖)

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

2022-01-17 21:22

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

尷尬了？美宣布發N95口罩 產能有限 恐得先仰賴中國製

尷尬了？美宣布發N95口罩 產能有限 恐得先仰賴中國製
Omicron高峰已過 美國7州疫情趨緩 新澤西確診降幅最大

Omicron高峰已過 美國7州疫情趨緩 新澤西確診降幅最大