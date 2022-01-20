費城3賊偷車未果 車主開槍射殺1人亡

費城一合法持有槍枝的屋主18日早上看到三名竊賊試圖偷他的車，開槍打死其中一人。偷車賊用繩纜綁住汽車試圖拖走，圖為汽車從繩纜脫落，撞上一輛校車。(CBS費城地方電視台截圖)

費城 一合法持有槍枝的屋主，18日早上發現三名竊賊試圖偷他的車或車底的觸媒轉換器，因此對三匪開槍，造成一死。

FOX26費城頻道援引警方的話報導，這起汽車 盜竊未遂案發生在18日上午8時17分左右，位於Cobbs Creek Parkway街道5800街區，三名男子接近受害車主的車輛。

另一電視新聞WPVI-TV援引消息人士的話說，嫌犯用黃色繩纜連接到汽車上，試圖拖走，恰巧屋主走到外面逮個正著。

警方說，受害車主合法擁有槍枝，持槍射殺其中一偷車嫌犯，經確認為52歲男子，他隨後被送往賓州長老會醫療中心(Penn Presbyterian Medical Center)，傷勢過重死亡。

消息人士稱，車賊企圖盜竊時，汽車從繩纜脫落滾到一輛校車側面，所幸無人受傷。據報導，當時學生正在校車上，有人看到他們被帶下車、搭上另一校車。

先前費城已發生一連串類似汽車盜竊未遂事件，受害車主面對偷車賊多反敗為勝。

FOX26報導，一名合法持槍的60歲男子13日槍殺一名試圖劫持他車輛的16歲男子，受害車主說，那名少年和同夥用槍指著他的臉，之後他拔槍射擊，少年受傷、被捕。

上周，32歲合法持槍車主午夜前坐在他的本田雅哥(Honda Accord)裡，一名18歲嫌犯用槍指著他，受害車主透過車窗開槍，多次擊中嫌犯，嫌犯後來被捕。

第三起事件發生在1月3日，兩男子劫持一名合法持槍的Lyft出租車司機。 司機開槍射擊兩名嫌犯，嫌犯受傷後不久被捕。

費城警察 局長奧特洛(Danielle Outlaw)上周稱劫車事件增加是越來越令人不安；警方稱，新年以來，已收到近90起劫車事件報告。2021年共有757起劫車事件，比前一年增加 34%。

警方表示，為打擊劫車事件，警方將投入更多資源。