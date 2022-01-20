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TJ高中錄取未保持「族裔中立」？ 聯邦法官將直接裁決

記者張筠／維州報導
費郡公校教委目前因TJ高中錄取改革而面臨兩項法律挑戰。（記者張筠 / 攝影）
費郡公校教委目前因TJ高中錄取改革而面臨兩項法律挑戰。（記者張筠 / 攝影）

北維州明星高中湯瑪斯傑弗遜(簡稱TJ高中)錄取標準改革目前仍面臨兩項法律挑戰，其中包括亞裔社區去年提吿費郡公校(FCPS)教委在制定招生制度時未保持「族裔中立」，該案原定24日開庭審理，但近日聯邦法官表示因不存在重要事實爭議，決定取消審理，而會直接裁決(issue a ruling)。

以亞裔家長為主組成的「Coalition for TJ」去年3月提吿費郡公校教委在改革招生制度時帶有族裔偏見，要求法官撤銷TJ高中的錄取改革，聯邦法官希爾頓(Claude Hilton)當時同意受理，並原計畫今年1月24日開庭審理，但本周二(18日)公聽會結束後，希爾頓表示「沒有理由審理此案，因不存在重要事實爭議(no material facts in dispute)」，將直接裁決。

TJ高中多年在全美公立高中排名第一，去年開始以「綜合評估」的新錄取方式招收2021年秋季入學的新生，該方案取消了100元申請費和入學考試，並將家庭收入狀況、英語會話水平等因素納入招生標準，費郡公校教委表示此作法旨在平衡學生族裔比例，提高多元性。

但此事在亞裔社區引發強烈反彈，錄取改革前TJ高中學生亞裔占比達七成，改革後亞裔學生比例降至五成，非裔和西語裔學生比率明顯提升，亞裔社區稱此招生方式不具「族裔中立」，費郡公校教委明顯希望減少亞裔學生比率，因此將族裔、家庭背景、各郡市人口組成情況等因素納入錄取機制。

希爾頓未表明具體的裁決時間，也沒有暗示他會如何裁決，但不論裁決結果為何，兩造雙方仍可上訴。

費郡公校的法律顧問福斯特(John Foster)通過聲明表示，法律站在費郡公校這一邊，「新的錄取方式並不知道學生的族裔、性別、國籍，該方式符合所有法律要求，法官的裁決將對費郡公校教委有利」；而「Coalition for TJ」也表示「對希爾頓的裁決有信心」，相信法官會「制止費郡公校教委系統性的歧視亞裔學生」。

該訴訟是費郡公校教委正面臨的兩起法律挑戰之一，一群家長代表2020年11月表示，TJ高中的新招生方式不符合維州對州長學校(governor’s school)的法律規定，因此向費郡巡迴法院提訴，目前該訴訟仍在進行中，但近幾個月沒有顯著進展。

公校 亞裔 招生

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