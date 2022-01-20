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約翰霍普金斯大學開免費網課 教老師與家長談疫苗

記者張筠／華盛頓報導

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health)近日開設免費線上課程，指導教師如何與對新冠疫苗有顧慮的家長溝通，並提供家長數據資料，幫助他們決定是否給孩子接種新冠疫苗。

該課程名為「新冠疫苗大使培訓：如何與家長溝通」(COVID Vaccine Ambassador Training: How to Talk to Parents)，旨在培訓教職如何與家長展開關於新冠疫苗的對話，

該學院公衛專家利瑪耶(Rupali Limaye)表示，很多家長對疫苗仍有顧慮，很多人就算自己已接種，仍不知新冠疫苗是否對孩子有效，或不確定何種疫苗更好，「但若家長們持續對疫苗無信心，新冠住院病例和死亡人數將不斷增加，兒童和青少年的染疫情況也將加重。」

約翰霍普金斯大學(JHU)引用聯邦疾病防治中心(CDC)的數據指，1月第一周全美平均每天有672名17歲及以下的青少年和兒童因新冠就醫，該數據創疫情爆發以來的新高。

「與新冠疫苗有關的對話常常讓人不舒服，甚至會引起衝突，但(疫情)這是公衛事件，我們不能迴避討論此事」，利瑪耶表示，該課程也將教導民眾如何開啟一段有建設性的對話，傳授溝通技巧，並匯總與新冠疫苗相關的數據和信息，讓猶豫不決的家長更深入認識疫苗。

該課程預計兩小時可完成，採全線上教學，可上coursera網站報名註冊https://bit.ly/3qKe4RO

疫苗 疫情 聯邦疾病防治中心

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