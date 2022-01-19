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40年連任第1人 新州州長墨菲：打造「美國夢」模範州

編譯柯立偉／綜合報導
民主黨籍新澤西州州長墨菲18日在第二任期的就職典禮上發表演說，矢言將新州打造成「美國夢」的模範州。(州長臉書)
民主黨籍新澤西州州長墨菲18日在第二任期的就職典禮上發表演說，矢言將新州打造成「美國夢」的模範州。(州長臉書)

40年來首度連任成功的民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)18日就職典禮後展開第二任期，他在就職演說中表示將降低地產稅，並矢言將新州打造成「美國夢」的模範州。

墨菲的就職演說觸及新州多個政策面向，其中較受矚目者當屬重申上周向州議會做的州情報告，指出將降低新州醫療成本及高等教育成本以平抑房價，如此便能在不影響到稅收財政的前提下，進一步調降地產稅，使稅收不至於造成一般家庭的負擔；他說：「新州將成為一個『機會之州』，適合每一個家庭。」

墨菲也強調，「美國夢」是美國與新州的傳統價值，他有責任讓「美國夢」成為每個人都可以達成的目標；墨菲表示：「動盪的政局使愈來愈多人忘記『美國夢』的價值，讓人以為『美國夢』遙不可及；我認為所謂的美國夢是指『每一代都可以比上一代得到更好的發展』，且每個人都能得到一樣的發展機會；而我在接下來的四年，將努力達成這個目標。」

•未提及抗疫等「爭議政策」

不過，墨菲在演說中並未提及共和黨對他第一任期中一些高度爭議政策的批評，例如長照機構群聚染疫防控不力、領取失業救濟金候時太久，及新州仍是全國失業率最高的州等問題；新澤西州共和黨主席胡金(Bob Hugin)就表示，共和黨願意與墨菲合作，解決上次選舉中選民提出擔憂的問題。

胡金說：「如果墨菲願意，共和黨當然願意與他共同合作；但若墨菲選擇忽視去年11月間，兩黨候選人得票率難分軒輊所透露出部分選民不認同民主黨政策的事實，那我們也將有所行動。」

來自蘇薩克斯郡(Sussex)的共和黨籍州參議員奧羅霍(Steven Oroho)則表示：「希望各級官員不要浪費時間，趕快回辦公室上班；只要州長與州議會高層愈有意與我們合作，我們就愈有可能盡速達成州長就職演說中關於降低生活成本的目標。」

新州 共和黨 新澤西州

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