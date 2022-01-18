我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加佛利蒙警局對面 一夜30輛車遭砸窗盜竊

世界OnAir／致命濃煙…紐約布朗士大火給我們的啟示

一心想顛覆美國政府 「守誓人」創始者耶魯法學院律師

 編譯組／綜合報導
極右派武裝團體「守誓人」創始人羅茲耶魯法學院畢業，擁有律師執照。(美聯社)
極右派武裝團體「守誓人」創始人羅茲耶魯法學院畢業，擁有律師執照。(美聯社)

右派武裝團體「守誓人」(Oath Keepers)創始者被聯邦調查局FBI逮捕後，他的妻子次日接受媒體訪問，指出她和社區人士都鬆了一口氣，並盼望丈夫永遠無法再危害社會。

56歲的艾爾默羅茲(Elmer Stewart Rhodes)是北德州格蘭伯利(Granbury)市民，他於13日遭FBI以煽動叛亂陰謀罪名逮捕入獄。他的妻子塔夏亞當斯(Tasha Adams)次日接受CNN訪問，指出這個突如其來的好消息，讓她覺得心上的大石頭終於放下，丈夫不會再出現在她的家門口，孩子可以安心上學，學校的教職員和同學的家長也都可以放心了。

羅茲的妻子三年前訴請離婚，但她指出，羅茲自認是主宰，不允許妻子離去，在離婚程序上處處拖延刁難，所以到現在還沒有定案。她與羅茲一共生了六個孩子，但羅茲的理想是顛覆美國政府，讓國家陷於混亂，她稱羅茲是非常危險的人，對別人的福祉沒有顧慮，是「完全反社會人格」(complete sociopath)的代表。

羅茲的左眼戴著一個黑色眼罩(eye patch)，讓眾人很好奇，但他一向不提原因，連他的傳記裡都沒有說明。記者吉格里歐(Mike Giglio)接受大西洋報(the Atlantic)委託查訪，吉格里歐發現90年代羅茲在美國陸軍擔任武器教官時，有一天把一支裝滿子彈的手槍掉落在桌面上，一顆子彈擊發，爆炸的硝煙把他的左眼炸瞎，當時他28歲。

這個事件讓他改為專心求學，在2004年以優異的成績從全球知名學府耶魯大學(Yale University)法學院畢業並成為律師。從他學業上的表現，可以看出他是非常聰明的人，可惜他把心思花在摧毀國家社會，於2009年創立守誓人組織。他的妻子指出，他自認是傑出的領袖人物，會在歷史上留名，他的願望可能已經實現，只不過留下的是惡名。

耶魯大學 FBI 亞當斯

上一則

臉書再露臉 德州奧斯汀新建66層大樓 元宇宙承租一半

延伸閱讀

瓜地馬拉雇川普支持者遊說拜登政府 台灣買單

瓜地馬拉雇川普支持者遊說拜登政府 台灣買單
俄隨時會發動攻擊 布林肯將親訪烏克蘭並會俄外長

俄隨時會發動攻擊 布林肯將親訪烏克蘭並會俄外長
5G恐致系統故障 全日空和日航取消部分飛美航班

5G恐致系統故障 全日空和日航取消部分飛美航班
蔚來擴大美國總部辦公室 準備開始在美銷售電動車

蔚來擴大美國總部辦公室 準備開始在美銷售電動車
美國飛機商疑遭中資轉移技術 當局展開國安調查

美國飛機商疑遭中資轉移技術 當局展開國安調查
不受疫情、外交影響 中國對美國龍蝦需求大增

不受疫情、外交影響 中國對美國龍蝦需求大增

熱門新聞

芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
約翰繆勒是德州烤肉烹飪史上的傳奇人物。(John Mueller推特)

德州烤肉閻羅王子52歲猝逝 食客悵然若失

2022-01-11 14:46
伊州六歲男童達馬利遭母親虐死。(史考基警局)

體罰兒子寒天沖冷水 伊州狠心母凍死6歲童

2022-01-12 11:22

超人氣

更多 >
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
提前一天開放預訂 白宮免費新冠快篩檢測劑網站啟動

提前一天開放預訂 白宮免費新冠快篩檢測劑網站啟動
美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行