夏威夷改變「完整接種」定義：入境不隔離 要打加強針

夏威夷將要求入境旅客接種加強針，以跳過隔離要求。美聯社

美國廣播公司（ABC）報導，依夏威夷現行的「安全旅行」規定，入境的旅客如果不想被隔離5天，必須完整接種新冠疫苗 ——打兩劑輝瑞/BioNtech或兩劑莫德納疫苗，又或者一劑嬌生疫苗——要不然就是旅行前一天內檢測 呈陰性反應。然而，該規定即將改變「完整接種」的定義，把加強針包括在內。意思是沒打加強針的旅客須於抵達時接受5天的隔離。

夏威夷州 長州長David Ige上周說，上述規定至少兩周後才生效，所以赴該州旅遊人士能因應和調整計畫。

Ige也表示，他與該州各市市長和地方領袖討論過打完加強針才能進餐廳用餐，以及參與其他活動，然而將會留待地方政府各自做決定。

茂宜市長Michael Victorino上個月透露，當地人須打加強針才會被視為「完整接種」。這個規定原訂1月8日生效，現在被推遲到1月24日，讓民眾有時間預約接種。

此舉正值夏威夷觀光局宣布修改「安全旅行」規定之際，其中包括：依美國疾病管制和預防中心的指引，對未接受疫苗接種又未能提出陰性檢驗證明的旅客，強制隔離期由10天減為5天；以及，旅客毋需於抵達前24小時、線上填寫問卷以取得QR code。