華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

遭芝加哥公校 系統(CPS)以越區就讀、搶佔菁英學校名額提告，並索賠三名子女學費10萬5000元的華人夫婦，日前由代表律師葛林克(Steven Glink)向庫克郡法院提出申訴稱，調查人員證據不足，因此主張教育委員會撤銷對愛德華.黃(Edward Huang)與蔡金恩(Kim Chhay)的賠款，並讓其子女繼續留在原校就讀。

CPS檢察長佛萊契爾(Will Flecher)在近日公布的公校年度報告中，專門提到黃氏夫婦的案例「特別惡劣」，因其占用了非常搶手的就讀機會，讓有望入讀的芝加哥居民反而喪失權益。

愛德華.黃為一名傳染病專家，蔡金恩當過醫院藥劑師，葛林克說，教委會沒有任何證人可以反駁黃家住在芝加哥的事實，「但我們至少有三個證人可以作證，他們在爭議時間內的確住在芝加哥」。

葛林克提出的法院申訴文件稱，黃與蔡之前一直住在北郊史考基市(Skoki)的住家，直到2010年因為「家裡關係緊張」，蔡金恩搬到她哥哥位於芝市Sauganash社區，以月租1000元分租兄長1300平方呎的住房，她的三個孩子在2011到2019年間，跟著她陸續住在該地址好一段時間。

黃家的大女兒於2012年進入愛迪森區域天才中心(Edison Regional Gifted Center)就讀，2020年畢業於芝城 菁英高中「北區大學預科高中」(Northside College Prep. High School，全州排名第二最佳高中)；另一個女兒在2019年開始就讀Decatur Classical School，同年他們的兒子進入Beaubien Elementary School就讀；兩夫婦第四個孩子則留在史考基當地的奈爾西區高中(Niles West High School)讀書。

文件指出，蔡金恩與孩子們一直住在哥哥家直到2019年7月，愛德華.黃則繼續住在史考基市，兩夫婦後來於2019年夏天，於芝市諾伍德公園區(Norwood Park)買了一套房子，但搬進去不久發現水供應有問題，因此全家又暫時搬回史考基市居住。

根據CPS規定，要就讀芝公校，必須在每年7月1日學年開始前就住在芝城，違反規定者將賠償學費；而黃家子女涉嫌越區就讀的案子，是因北區大學預科高中的一位工作人員，發現該家庭支付孩子學校一些費用所用的支票地址，並不在芝加哥，因此向CPS檢察長辦公室舉報。

CPS檢察官拉森(Tracy Larson)說，調查人員從2019年開始對該案進行了七次監控，其中六次發現黃與蔡名下的車輛，清晨都停在史考基地址，而2020年1月調查人員在該地址外交給蔡金恩一份訪問信時，蔡也說三個孩子都跟她一起住在史考基；在監控史考基住家同時，調查人員也監視了蔡金恩報住的芝加哥地址，但都沒有發現過蔡與孩子的蹤影。

葛林克對此辯稱，調查人員在2019年之前沒有進行過監控，也沒有採訪芝城地址或史考基地址的鄰居，更沒有目擊者出來作證孩子不住在芝加哥，因此要求取消所有學費賠償，並讓其孩子繼續留在芝公校就讀。全案下一次開庭訂在4月份。