維州提案 挑戰明星TJ高中將族裔納入招生標準

戴維斯的提案禁止TJ高中在內的維州州長學校以學生族裔等信息來招生，並建議以標準化考試來決定錄取。（記者張筠 / 攝影）

維州 立法者近日推出一項提案，禁止州長學校(Governor's Schools)以學生族裔等信息來招生 ，並建議以標準化考試來決定錄取，這將重點挑戰北維州湯瑪斯傑弗遜高中(TJ高中)去年才通過並開始採用新招生方式，此招生改革議題再次引起地方乃至全美關注。

全美公立高中排名第一的的TJ高中去年開始以「綜合評估」的新錄取方式招收2021年秋季入學的新生，該方案規定，學生須滿足GAP達3.5，上過代數學一(Algebra I)或更高級數學課、上過數學和科學的資優課(honors course)，外加一門英語或社會研究相關的資優課，申請者還要提交一篇數學或科學的短論文、一篇展示學生參與課外活動情況及成績的「學生肖像單」(Student Portrait Sheet)，同時取消了入學考試及申請費，TJ高中所在的費郡公校 (FCPS)稱，此方案是為平衡學生族裔比例，提高多元性。

但此錄取改革從開始至今持續惹議，以華裔為主的亞裔社區始終反對，表示新方案明顯族裔偏袒，也讓學生的刻苦努力徒勞；維州共和黨州眾議員戴維斯(Glenn R. Davis)近日提案稱，除了聯邦法律要求的信息之外，TJ高中等19所維州州長學校不應在招生過程中蒐集申請者的族裔、性別、膚色、國籍等信息。

該提案禁止州長學校通過這些信息歧視或偏待任何學生，並建議州長學校只通過類似標準化入學考試等「傳統學術評估方式」來衡量申請者的水平。

戴維斯表示，所有學校都不該將族裔背景納入招生標準，「這麼做只會創造一種虛假的多樣性，實際上則會阻礙學生公平享受教育資源的渠道。」

該提案即將提交維州州議會，也被認為是在挑戰TJ高中的錄取改革，費郡公校(FCPS)的法律顧問福斯特(John Foster)表示，TJ高中沒有在錄取過程中考慮學生的族裔、民族、國籍等信息，並指責該提案明顯針對TJ高中，「我們會持續捍衛TJ高中的錄取流程，不論需要多少力氣或時間。」

TJ高中2021年秋季首次以新錄取方式招到新生，數據顯示，非裔和西語裔學生占比增加，白人學生比例基本不變，相較之下，亞裔學生比例明顯減少，從原來的逾70%降至50%左右。

戴維斯的提案是TJ高中錄取政策近期面臨的第三項挑戰，此前以華裔為主的家長群體兩次提訴，要求法官阻止或撤銷TJ高中的錄取改革，福斯特表示，費郡公校官員未來幾日會為反擊該提案做準備。